В ней всего шесть клавиш, но этого достаточно для печати всего алфавита

Корейская компания Onecom представила революционное решение для незрячих пользователей – карманную клавиатуру Fintin V1. Это компактное устройство, нацеленное на обеспечение максимальной функциональности при минимальном количестве клавиш, предлагает всего шесть клавиш, каждая из которых активируется в шести направлениях, обеспечивая возможность эффективного ввода текста.

реклама

Уникальная схема размещения клавиш делает этот гаджет интуитивно понятным для пользователей. Например, Q располагается в верхнем левом углу, W – в среднем верхнем, E – в правом верхнем, A – в левом нижнем, S – в среднем нижнем, D – в правом нижнем. Дополнительные пять клавиш, размещенные по бокам основных, управляют функциями Ctrl, Alt, Shift, обеспечивая полный контроль над вводом.

Каждая клавиша обеспечивает тактильный отклик, облегчая процесс взаимодействия с устройством. Интегрированная система обратной связи информирует пользователя о настройках, времени и уровне зарядки батареи. Fintin V1 легко интегрируется с смартфонами и компьютерами через Bluetooth 5.0 LE, обеспечивая стабильное и эффективное подключение.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Батарея устройства обеспечивает внушительные 60 часов работы, что делает его подходящим вариантом для мобильных гаджетов. В настоящее время информация о цене и дате выхода в продажу остается нераскрытой. Однако Fintin V1 представляет собой значимый шаг в области ассистивных технологий, предоставляя инновационный и удобный способ ввода текста для людей с ограниченными возможностями зрения.