Процесс покупки будет кардинально отличаться от традиционного

С приближением даты запуска продаж гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro возникает ряд важных аспектов, требующих внимания потенциальных покупателей. Например, процесс приобретения данного устройства отличается от традиционного, придерживаясь принципа индивидуальной подгонки к каждому пользователю.

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В связи с уникальными формами и размерами голов у различных людей Apple приняла решение не выпускать универсальную версию Vision Pro. При оформлении предварительного заказа, начиная с 19 января в США, потребуется использование iPhone или iPad с функцией сканирования лиц Face ID. Этот шаг необходим для измерения размеров головы, что позволит сотрудникам Apple предоставить пользователям гарнитуру с ремешками, наилучшим образом соответствующими их индивидуальным параметрам и обеспечивающими плотное прилегание.

Для тех, у кого нет совместимых устройств, предусмотрена возможность посещения магазина Apple Store, где персонал подберет Vision Pro с подходящими креплениями. Дополнительные сложности возникают у тех, кто носит очки. Такие пользователи могут приобрести корректирующие линзы от Zeiss за дополнительную плату, предоставив соответствующий официальный документ от офтальмолога.

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Начиная с 2 февраля, гарнитура Apple Vision Pro будет доступна для покупки по цене от $3499, но пока только в США. Устройство оснащено процессором M2 и работает под управлением собственной операционной системы visionOS, выделяясь как полностью автономное устройство. Аккумулятор, размещаемый на поясе, обеспечивает до двух часов работы в обычных условиях использования.