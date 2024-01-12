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Nata15
В Apex Legends есть косметический предмет за 33 тысячи рублей
Кроссоверы известных серий давно стали обычным делом в игровой индустрии, поэтому внимание СМИ сейчас привлекают, как правило, лишь самые скандальные из них. Такие, как рекламная интеграция Final Fantasy VII Rebirth в Apex Legends

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Индустрия видеоигр недавно оказалась в центре внимания из-за рекламной интеграции Final Fantasy VII Rebirth в игре Apex Legends. Новые предметы кастомизации, вдохновленные Final Fantasy, вызвали не только смех среди поклонников, но и привлекли внимание к серьезной проблеме — их монетизации.

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Для получения Final Fantasy Death Box игрокам необходимо приобрести 36 уникальных предметов кроссовера через специальные наборы, стоимость которых оценена в $360. Эти наборы доступны только за внутриигровую валюту или реальные $10. Таким образом, фанатам придется потратить значительную сумму, предполагая, что им не попадутся дубликаты.

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Реакция сообщества на подобную практику была негативной, с множеством игроков выражающих свое недовольство. Они подчеркивают, что такие методы монетизации, характерные для Electronic Arts, вызывают негодование. Кроме того, компания столкнулась с обвинениями в использовании искусственного интеллекта низкого качества в рекламе кроссовера, хотя ни издатель, ни разработчики пока не высказались по этому поводу.

#новости #техника
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