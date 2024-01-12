Новинки отличаются по ряду характеристик, включая количество датчиков камеры и дизайн тыльной панели, а некоторые модели получили поддержку 5G-сетей

Корпорация TCL представила значительное расширение своего ассортимента мобильных устройств, добавив в серию TCL 50 сразу семь новых моделей смартфонов. В этом разнообразии выделяются такие устройства, как TCL 50 5G, 50 SE, 50 XE NXTPAPER 5G, 50 XL NXTPAPER 5G, 50 XL 5G, 50 XE 5G и 50 LE.

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Каждая из этих моделей обладает уникальными характеристиками, включая индивидуальный дизайн тыльной панели и различное количество датчиков камеры. Отмечено также, что некоторые из этих устройств поддерживают сети 5G, что предоставляет им преимущество в обеспечении более высокой скорости передачи данных.

Например, смартфон TCL 50 XL 5G привлекает внимание 6,8-дюймовым FHD+ экраном с впечатляющей частотой обновления 120 Гц. Это устройство также оборудовано 8 ГБ оперативной памяти и внушительным аккумулятором на 5010 мАч, что способствует продолжительной автономной работе.

Другим примером является модель TCL 50 XE 5G, которая позиционируется как более производительная версия. Ее характеристики включают 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной памяти, дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, в основной камере присутствует 50-мегапиксельный датчик.

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Помимо смартфонов, компания TCL также представила два новых планшета NXTPAPER: модели 14 Pro и Tab 10 NXTPAPER 5G. На данный момент, к сожалению, подробности о стоимости, дополнительных характеристиках и дате начала продаж этих новых устройств остаются неизвестными, и компания обещает раскрыть эту информацию в ближайшем будущем.