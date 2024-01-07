Устройства оснащены фирменной батареей Powerfoyle, способной восполнять ресурс от внутреннего или наружного источника света

Urbanista представила новое поколение своих беспроводных наушников, включая модели Los Angeles и Phoenix, оснащенные инновационной технологией самозаряжающейся батареи Powerfoyle. Эта уникальная батарея способна восполнять свои ресурсы как от внутреннего, так и от наружного источника света.

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Модель Los Angeles 2 выделяется продолжительностью работы до 60 часов, четырьмя встроенными микрофонами и наличием порта USB Type-C для удобной зарядки. С другой стороны, наушники Phoenix 2, хотя имеют более скромные 32 часа автономной работы, компенсируют это шестью микрофонами и солнечной панелью на кейсе, предоставляя дополнительные опции зарядки в пути.

Обе модели поддерживают передовые технологии, такие как адаптивное шумоподавление и режим прозрачности, обеспечивая высокий уровень комфорта и функциональности для пользователей. Связь с другими устройствами осуществляется через Bluetooth. Дизайн наушников выполнен в элегантном черном цвете с присущим бренду логотипом Urbanista.

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Цена на Los Angeles 2 составляет $179, тогда как Phoenix 2 доступны по цене $129. Эти инновационные наушники предоставляют пользователю выдающуюся комбинацию технологических характеристик, долговечности и стильного дизайна.