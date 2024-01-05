Большим языковым моделям, которые сегодня стали олицетворением нейросетей, для работы нужно много ОЗУ и видеопамяти. Стартап AIZip намерен решить эту проблему, выпустив сверхмалые умные устройства, которые будут «добавлять» ИИ практически в любой предмет

Стартап AIZip активно разрабатывает инновационные устройства, оборудованные передовыми наносенсорами, с целью интегрировать искусственный интеллект в самые разнообразные бытовые предметы. Ключевой концепцией проекта является использование узкоспециализированных ИИ-моделей, что обеспечивает возможность адаптации этих предметов к изменяющимся окружающим условиям.

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Примеры функциональности включают в себя кофеварку, обогащенную искусственным интеллектом, способную распознавать предпочтения пользователя через функции распознавания лица или идентификации голоса. Таким образом, кофеварка автоматически приготавливает напиток в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Аналогичным образом, другие бытовые устройства, такие как духовка, могут использовать свои ИИ-возможности для распознавания типа и объема продуктов, устанавливая оптимальные параметры приготовления.

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На данный момент проект находится на стадии концепции, и детали о времени запуска или прототипа пока не раскрываются разработчиками.