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Стартап AIZip активно разрабатывает инновационные устройства, оборудованные передовыми наносенсорами, с целью интегрировать искусственный интеллект в самые разнообразные бытовые предметы. Ключевой концепцией проекта является использование узкоспециализированных ИИ-моделей, что обеспечивает возможность адаптации этих предметов к изменяющимся окружающим условиям.
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Примеры функциональности включают в себя кофеварку, обогащенную искусственным интеллектом, способную распознавать предпочтения пользователя через функции распознавания лица или идентификации голоса. Таким образом, кофеварка автоматически приготавливает напиток в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Аналогичным образом, другие бытовые устройства, такие как духовка, могут использовать свои ИИ-возможности для распознавания типа и объема продуктов, устанавливая оптимальные параметры приготовления.
На данный момент проект находится на стадии концепции, и детали о времени запуска или прототипа пока не раскрываются разработчиками.