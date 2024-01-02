Дизайнер Джорджетто Джуджаро, который разработал дизайн автомобиля DeLorean, известного по кинотрилогии «Назад в будущее», похвалил электропикап Tesla Cybertruck за оригинальный внешний вид

В свежем интервью итальянской газете la Repubblica знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро поделился своим восторгом от уникального внешнего вида электропикапа Tesla Cybertruck, называя его "Пикассо среди автомобилей". По словам Джуджаро, этот автомобиль обречен на успех, благодаря тому, что люди стремятся выделяться в толпе, и Cybertruck с его уникальным дизайном предоставляет эту возможность.

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Он подчеркнул, что подобие культовому автомобилю DeLorean вдохновило не только Элона Маска, но и весь дизайн Cybertruck. Не только внешний вид, но и использование неокрашенной нержавеющей стали для кузова усиливает параллели между Cybertruck и DeLorean. Джуджаро утверждает, что эти сходства и уникальность делают Cybertruck неотъемлемой частью автомобильной индустрии, где индивидуальность и выдающийся дизайн становятся ключевыми факторами привлекательности.