Она невидимая и не портит внешний вид транспортного средства, поскольку интегрируется непосредственно в лобовое стекло или люк на крыше

LG Electronics анонсировала революционное достижение в автомобильной технологии: инновационная антенна, интегрированная невидимо в лобовое стекло или люк автомобиля. Эта передовая технология представляет собой двухслойную прозрачную плёнку, которая крепится напрямую на автомобильное стекло, предлагая совершенно новый уровень дизайна и функциональности.

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Суть в том, что производители автомобилей теперь могут внедрять эту инновацию, не делая конструктивных компромиссов, поскольку традиционные антенны больше не нужны. Это не только подчеркивает важность эстетики, но и усиливает технологические возможности автомобилей.

Новая антенна не ограничивается только внешним видом. Она поддерживает передачу сигналов 5G, Wi-Fi и глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), обеспечивая беспрецедентную связь и навигацию для водителей и пассажиров.

Особое внимание стоит уделить техническим деталям. Антенна плёночного типа включает в себя более 80 запатентованных разработок от LG. Это включает в себя уникальную технологию прозрачных электродов и возможность создания прозрачной диаграммы направленности антенны.

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Официальная презентация этого инновационного устройства запланирована на предстоящей выставке CES в Лас-Вегасе в следующем месяце. Это обещает стать значимым шагом вперёд в интеграции передовых технологий в автомобильную промышленность.