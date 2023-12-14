Как и в прошлый раз, набор уровней можно скачать абсолютно бесплатно

В прошедшие выходные DOOM, одна из величайших видеоигр в истории, отпраздновала свое 30-летие. Фанаты с радостью делились своими творениями, посвященными этому культовому шутеру. Джон Ромеро, легендарный геймдизайнер, также присоединился к празднованию, представив общественности SIGIL II – неофициальное дополнение к этой эпической игре.

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Ромеро, наконец, выпустил шестой эпизод своего произведения, доступный для бесплатного скачивания. За символическую сумму в 6,66 евро также можно приобрести уникальный саундтрек, созданный специально для борьбы с демонами.

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Первоначальный SIGIL увидел свет весной 2019 года и завоевал сердца фанатов, несмотря на замечания относительно сложности некоторых уровней. Судя по первым реакциям, сиквел также является настоящим испытанием для опытных игроков.