Исследовательская фирма Counterpoint Research опубликовала отчёт по поставкам умных часов в третьем квартале 2023 года

Исследовательская фирма Counterpoint Research представила отчет о мировых поставках смарт-часов за третий квартал 2023 года. Согласно данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок смарт-часов вырос на 9%. Этот период также отмечен значительными изменениями в рейтинге ведущих производителей.

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Аналитики обратили внимание на то, что несмотря на мировой экономический спад, рынки потребительских устройств, включая смартфоны, продолжают стагнировать. В контексте этого общего тренда рынок смарт-часов продемонстрировал увеличение поставок как в премиальном, так и в бюджетном сегментах в течение двух последних кварталов. Этот рост обусловлен успешными показателями индийского рынка, где выделяется бренд Fire-Boltt, а также выдающимися результатами HUAWEI на китайском рынке.

HUAWEI сумела увеличить поставки смарт-часов на внушительные 56% за год, в результате чего заняла третье место с долей рынка в 14%. Основными катализаторами роста стали модели серий Watch 4 и 4 Pro, а также Watch GT 4. Также стоит выделить индийский бренд Fire-Boltt, вернувший себе лидерство на внутреннем рынке, где также популярны другие местные бренды: Noise и boAt. Интересный факт: на Индию приходится 35% от общемировых поставок смарт-часов, что является самым высоким показателем в мире.

Samsung удерживает второе место, однако ее поставки уменьшились на 19%, а новые модели, выпущенные в августе, продались на 3% хуже предыдущих. В результате доля компании сократилась с 24% до 18%.

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Лидерство по-прежнему принадлежит Apple, доля которой составляет 45% от общемировых поставок смарт-часов. Важно отметить, что компании удалось увеличить поставки на 7% в годовом исчислении, в основном благодаря высокому спросу на доступные Apple Watch SE второго поколения.