Компания AOC внесла свой вклад в мир высокотехнологичных решений, представив новый монитор AOC U27P3UB, специально созданный для эффективного решения рабочих задач. Этот 27-дюймовый дисплей с внушительным разрешением 4K не только порадует глаза пользователя, поддерживая частоту обновления до 75 Гц, но и удивит быстротой отклика на уровне 4 мс (GtG). Максимальная яркость в 350 нит и охват 99% цветового пространства sRGB в сочетании с поддержкой HDR10 создают потрясающую визуальную атмосферу.

Эргономика тоже на высоте – устройство оснащено кронштейном, который не только эстетичен, но и предоставляет широкие возможности настройки. Пользователи могут регулировать высоту экрана до 256 мм, менять угол наклона в пределах от -20° до 90° и вращать его на 180 градусов в обе стороны, чтобы создать оптимальные условия работы.

Множество разъемов на корпусе монитора, включая HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-B и аудиовыход, обеспечивают разнообразные возможности подключения устройств. К тому же, модель поддерживает фирменные технологии, улучшающие цветопередачу и контрастность, а также обеспечивает защиту от мерцания и фильтрацию синего света для комфортного восприятия.

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Но самая интригующая часть – цена и дата начала продаж. Пока эти детали остаются в секрете, оставайтесь на связи для получения официальной информации от производителя.