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Colorful представила моноблок G-One Plus: 27" дисплей, Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6850M XT

В составе Radeon RX 6850M XT используется графический чип Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами
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Colorful, как правило, ассоциируется с видеокартами NVIDIA, но этот раз производитель шагнул в мир процессоров Ryzen и графики Radeon. Моноблочный компьютер G-One Plus, ранее работавший на платформе Intel и с видеокартами GeForce, теперь доступен в новой конфигурации, включающей мобильный восьмиядерный процессор Ryzen 9 6900HX и мобильную видеокарту Radeon RX 6850M XT.

Графический чип Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами в Radeon RX 6850M XT обеспечивает выдающуюся производительность, сопоставимую с настольной Radeon RX 6700 XT, сохраняя при этом ограниченное энергопотребление на уровне 165 Вт. Это решение от AMD вписывается в стремление Colorful предложить потребителям уникальные и эффективные продукты.

Одним из ключевых элементов нового G-One Plus является 27-дюймовый 4K-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Производитель предлагает разнообразные варианты конфигураций, включая 16, 32 и 64 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800, а также твердотельные накопители емкостью 1 или 2 Тбайт.

Цены на G-One Plus с Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6850M XT варьируются от 6499 до 8099 юаней ($907-$1130), что делает этот моноблок доступным широкому кругу потребителей. Кроме того, наличие 2,5-гигабитного сетевого адаптера, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.0, а также разнообразие портов делают этот продукт универсальным и готовым к использованию в различных сценариях.

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Colorful G-One Plus становится ярким примером того, как производитель, изначально специализировавшийся в одной области, успешно расширяет свой ассортимент, предлагая пользователям продукты с новыми технологическими возможностями и выдающейся производительностью.

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