На полках отечественных магазинов появились новые герои чтения – ридеры PocketBook Verse и Verse Pro. Эти устройства, обладая компактностью и легкостью, предлагают пользователям 6-дюймовые экраны, стойкие корпусы с металлическим шасси, водонепроницаемость и впечатляющую автономность.

Монохромные дисплеи E-Ink поддерживают сенсорное управление и обеспечивают разрешение 1024x758 пикселей для стандартной версии и 1448x1072 пикселей для Pro. Мозг ридеров – двухъядерный процессор, а энергию им дарит аккумулятор на 1500 мАч, обеспечивающий внушительные полтора месяца автономной работы. Pro-модель порадует 16 ГБ оперативной памяти, в то время как базовая версия оборудована 8 ГБ ОЗУ. Кроме того, обе новинки обладают 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

Отличительной чертой PocketBook Verse Pro является защита корпуса по стандарту IPX8, поддержка аудио, функция транскрибации речи в текст и возможность беспроводного подключения колонок и наушников через Bluetooth. С другой стороны, PocketBook Verse предлагает слот для карт microSD, что отсутствует в Pro-версии.

Как и все устройства от PocketBook, новинки поддерживают более 20 форматов книг и документов, предоставляют обширные возможности настройки текста, многочисленные опции сортировки файлов и несколько способов загрузки книг, включая использование Wi-Fi.

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PocketBook Verse и Verse Pro доступны по цене 15 999 и 19 999 рублей соответственно, предоставляя идеальное сочетание функциональности и стиля для истинных ценителей чтения.