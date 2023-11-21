Фирма-разработчик чат-бота ChatGPT уже нашла нового генерального директора в лице сооснователя Twitch

История внезапного ухода из OpenAI Сэма Альтмана, основателя и руководителя, развернулась в неожиданный сюжет. Как сообщает ChatGPT, теперь генеральным директором компании становится Эмметт Шир, сооснователь и бывший руководитель популярного стримингового сервиса Twitch. Не утихают разговоры и слухи вокруг Альтмана, который, как сообщают некоторые источники, не бездействовал после ухода из OpenAI, а уже находит новый вызов в Microsoft под руководством Сатьи Наделлы.

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После отставки Сэма Альтмана, стоявшего у руля OpenAI в течение восьми лет, интернет заполнили разнообразные слухи. Одни утверждали, что он, оперируя в тени совета директоров, тайно трудился над новым стартапом, активно маневрируя в поиске перспективных кадров. Другие говорили о том, что руководство OpenAI внезапно осознало свои ошибки и ведет переговоры с Альтманом о его экстренном возвращении в руководящую позицию.

Официальное заявление принесло известие о том, что новым генеральным директором становится Эмметт Шир, чей скептицизм по отношению к технологиям искусственного интеллекта и признание его экзистенциальных угроз широко известны. Издание Bloomberg подчеркивает, что Шир ранее возглавлял успешный стриминговый сервис Twitch.

Примечательно, что Сэм Альтман быстро нашел новое поле для проявления своих способностей. Вместо создания нового стартапа он согласился на предложение Сатьи Наделлы и в настоящее время руководит отделом передовых исследований в области искусственного интеллекта в Microsoft. Эту информацию официально подтвердил генеральный директор Microsoft. Интересно, что вместе с Альтманом в Microsoft оказался и его коллега Грег Брокман, также участвовавший в создании OpenAI и покинувший компанию вместе с Сэмом. Заявление Сатьи Наделлы указывает, что Альтман и Брокман "вместе с коллегами присоединятся к Microsoft", что подтверждает уход не только ключевых фигур, но и других сотрудников из OpenAI в Microsoft.

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Этот поворот событий кажется особенно удивительным, учитывая, что именно Microsoft стала крупнейшим инвестором и стратегическим партнером OpenAI.