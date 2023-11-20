В отличие от своей базовой версии, новинка обзавелась корпусом из магниевого сплава, который за счёт особой конструкции почти равен по весу пластиковому аналогу при большей механической прочности

Keychron удивляет поклонников игровой периферии новинкой – беспроводной мышью M3 Mini Metal Edition. Изысканный корпус из магниевого сплава, превосходящий по механической прочности своих пластиковых собратьев, делает эту модель непревзойденной.

реклама

Сенсор PixArt 3395 с разрешением от 100 до 26 000 dpi и скоростью 650 ips воплощает в себе технологическое совершенство. Частота опроса до 4000 Гц в беспроводном режиме делает мышь M3 Mini Metal Edition незаменимым аксессуаром для геймеров. Прочные переключатели Huano 80M и боковые кнопки для мгновенного переключения dpi подчеркивают функциональность устройства, при этом вес 64 грамма придает ему легкость и удобство.

Новинка имеет разнообразные способы подключения к ПК – от USB-ресивера до Bluetooth 5.1 и порта USB Type-C. Встроенный аккумулятор на 600 мАч обеспечивает внушительное время работы: до 135 часов при частоте опроса 1000 Гц и до 40 часов в режиме 4000 Гц. Уникальные возможности программного обеспечения Keychron Engine, позволяющего настраивать кнопки, создавать макросы и устанавливать пресеты, делают M3 Mini Metal Edition идеальным выбором для тех, кто ценит индивидуальность.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Эксклюзивное черное исполнение корпуса придает мыши стильный вид. Keychron M3 Mini Metal Edition доступна для заказа по цене $99 на официальном сайте производителя в США. Погрузитесь в мир инноваций с этим элегантным аксессуаром!