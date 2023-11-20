Durabook раздвигает горизонты технологических достижений с новым планшетом U11, разработанным специально для экстремальных условий, где обычная техника стоит. Операционная система Windows 11 воплощает функциональность, а практичный 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей делает работу в перчатках или под дождём настоящим удовольствием.

Уникальность устройства подчеркивается яркостью экрана до 1000 кд/м², что делает изображение четким даже при ярком солнечном свете. Функциональные кнопки, интуитивно расположенные справа от экрана, добавляют удобства в использовании, предоставляя выбор функциональности для максимальной персонализации.

В основе Durabook U11 лежит мощь процессоров Intel Core i7-1250U или Core i5-1230U, а объем оперативной памяти LPDDR4X варьируется от 8 до 32 ГБ. Возможность мгновенного апгрейда SSD без вскрытия корпуса придает гибкость использования, а разнообразие интерфейсов — от Thunderbolt 4 до слотов для microSD и SIM — расширяет функционал гаджета.

Дополнительные модули через интерфейсы ExpressCard 54 и PCMCIA Type II, включая считыватель смарт-карт, придают планшету дополнительные возможности. POGO-коннектор для клавиатуры превращает устройство в защищённый ноутбук, соответствующий стандартам MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, IP66 и ANSI/UL C1D2.

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Аккумулятор на 4800 мАч обеспечивает впечатляющую автономность до 10 часов работы. Официальная цена и дата начала продаж устройства пока остаются тайной, но уже сейчас Durabook U11 обещает стать ярким событием в мире технологий.