"Зенит" потерпел поражение от "Нефтчи" в дружеской встрече
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В поединке, прошедшем в Баку, петербургский футбольный гигант "Зенит" не смог устоять перед напором азербайджанского клуба "Нефтчи", уступив со счетом 1:2 в товарищеской встрече.
Впечатляя своим мастерством, Резиуан Мирзов совершил дубль для "Зенита" на 9-й и 62-й минутах игры. Однако "Нефтчи" не собирался отставать, и на 56-й минуте Ду Кейрос принес своей команде заслуженный гол.
Это не первая встреча двух клубов: летом текущего года они уже сталкивались в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, где "Зенит" тогда победил со счетом 3:1. Однако каждая игра приносит свои сюрпризы, и на этот раз "Нефтчи" сумел вырвать победу.
Напомним, что "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстаивая свои интересы с отставанием в два очка от лидера, команды "Краснодар". Спортивные баталии продолжают оживлять футбольное поле, создавая непредсказуемые повороты и захватывающие моменты.
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