В самом сердце Баку, столицы Азербайджана, разгорится настоящий футбольный праздник. На поле столкнутся два футбольных титана - "Нефтчи", один из древнейших клубов страны, и "Зенит", действующий чемпион России.

Этим летом эти команды уже касались своих футбольных судеб в Санкт-Петербурге, и тогда победа ушла в руки российских героев поля. Однако сейчас бакинские болельщики, полагаясь на свой домашний стадион, надеются на триумф своей любимой команды и реванш над серьезным соперником.

Подготовка к этому великому событию в разгаре не только у футболистов, но и у преданных фанатов. Они не просто поддерживают свой клуб, но и в полной мере принимают участие в атмосфере матча, наряжаясь в символику "Нефтчи". Эльчин Керимов и его товарищ активно пополнили свою коллекцию, посетив клубный магазин в поисках футболок с гордым логотипом клуба.

"Раньше футбол не был моим приоритетом, но однажды друг уговорил меня посетить матч, и я окунулся в уникальную атмосферу стадиона. Адреналин, переживания, эмоции - это нечто невероятное. Такого не передать через экран телевизора. Если ты болеешь за свою команду, то это надо выражать всеми возможными способами", - поделился своим опытом Эльчин Керимов.

"Нефтчи" - это не просто клуб, это история азербайджанского футбола. Основанный в 1937 году под именем "Нефтяник", клуб через 30 лет сменил свое имя на "Нефтчи". Преданные болельщики сопровождают свою команду на всех матчах, даже в труднодоступных выездах. Теймураз Мусаев присутствовал на почти всех играх "Нефтчи" и до сих пор помнит победный матч 1991 года.

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"Чтобы попасть на тот матч, вся фанбаза приложила усилия. Не все могли позволить себе полететь из-за ограниченных финансов, но никогда не допускали, чтобы команда осталась без поддержки. Даже если пять человек, они обязательно создавали атмосферу поддержки. Это было нашим особым вкладом. Помню, мы кричали так громко, что сорвали голоса", - вспоминает Теймураз Мусаев.

В период товарищеских матчей некоторые болельщики предпочитают собираться не на стадионе, а в спорт-барах, где царит своя уникальная атмосфера. Тем не менее, несмотря на все усилия, футболисты не всегда могут почувствовать эту поддержку.

"Каждый игрок должен осознавать, что он не просто в составе команды, а в легенде и истории отечественного футбола. Играть им нужно на высочайшем уровне, как это было прежде. В последнее время обидно наблюдать, как они терпят поражения. Мы верим, что это временные трудности, и команда справится с ними", - высказывает свою уверенность болельщик Илькин Бахышлы.

Сами футболисты, в свою очередь, обещают исправиться и больше не разочаровывать своих преданных поклонников. Встреча обещает стать настоящим футбольным событием, заряженным эмоциями и волнением.