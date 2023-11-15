Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows 10 Mobile ещё в 2019 году, однако до последнего времени магазин приложений для данной мобильной платформы продолжал функционировать. Теперь, к сожалению, этот этап подошел к концу, и компания начала поэтапное отключение функций цифровой площадки.

Пользователи уже столкнулись с рядом неполадок при работе магазина приложений. Согласно многочисленным отзывам, оставленным читателями специализированных ресурсов, чаще всего встречаются следующие проблемы:

1. Загрузка главной страницы и журнала загрузок стала невозможной.

2. Рекомендации отображаются с перебоями.

3. Сведения о приложениях представлены с перебоями.

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4. Затруднения с загрузкой новых и приобретенных приложений (в США иногда удается это сделать).

5. Функция поиска, по словам "пострадавших", на данный момент остается работоспособной.

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На данный момент Microsoft еще не предоставила официальных комментариев по этому поводу, однако, вероятно, в ближайшее время компания полностью прекратит поддержку устаревшего магазина приложений.