Microsoft закрывает магазин приложений для Windows 10 Mobile
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Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows 10 Mobile ещё в 2019 году, однако до последнего времени магазин приложений для данной мобильной платформы продолжал функционировать. Теперь, к сожалению, этот этап подошел к концу, и компания начала поэтапное отключение функций цифровой площадки.
Пользователи уже столкнулись с рядом неполадок при работе магазина приложений. Согласно многочисленным отзывам, оставленным читателями специализированных ресурсов, чаще всего встречаются следующие проблемы:
1. Загрузка главной страницы и журнала загрузок стала невозможной.
2. Рекомендации отображаются с перебоями.
3. Сведения о приложениях представлены с перебоями.
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4. Затруднения с загрузкой новых и приобретенных приложений (в США иногда удается это сделать).
5. Функция поиска, по словам "пострадавших", на данный момент остается работоспособной.
На данный момент Microsoft еще не предоставила официальных комментариев по этому поводу, однако, вероятно, в ближайшее время компания полностью прекратит поддержку устаревшего магазина приложений.
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