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Nvidia GeForce RTX 30-й серии являются действующими чемпионами в рейтинге самых производительных видеокарт, но они могут пробыть там недолго.

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Инсайдер с Reddit обнаружил потенциальные спецификации для Radeon RX 6000 в бета-версии Apple macOS Big Sur 11 и они выглядят многообещающе.

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Данный пользователь имеет хороший послужной список с утечками, но мы все равно должны проявлять осторожность при ознакомлении с заявленными техническими характеристиками.

Во-первых, Apple любит использовать видеокарты AMD Radeon Pro в своих продуктах, поэтому спецификации могут быть для этих конкретных SKU. С другой стороны, основные версии, скорее всего, появятся с более высокими тактовыми частотами.

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Начнем с того, что, например, Navi 21 (Sienna Cichlid), по-видимому, имеет 80 вычислительных блоков или 5120 потоковых процессоров (SPs), предполагая, что каждый CU все еще несет 64 SPs на RDNA 2. По словам инсайдера, были упоминания о двух разных версиях: чип Navi21A показал тактовую частоту в бусте до 2050 МГц, в то время как Navi 21B был упомянут с тактовой частотой в бусте до 2200 МГц. Предел потребления варьируется от 220 Вт до 238 Вт.

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Предположительные спецификации других представителей семейства RX 6000 можно видеть в таблице выше. Выглядит очень многообещающе, согласитесь.

AMD анонсирует свою серию Radeon RX 6000 в октябре, уже совсем скоро. У GeForce RTX 30-й серии Nvidia был не совсем гладкий запуск.

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Видеокарты не только вызвали войну между потребителями и "скальперами", проблемы стабильности и несовершенства конструкции (эпизод с конденсаторами, например) также не обошли RTX 30xx стороной.

Будем надеяться, что AMD порадует нас беспроблемным, штатным запуском серии RX 6000 и широкой доступностью видеокарт в рознице.