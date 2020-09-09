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AMD, должно быть, миллион раз заявляла (небольшое преувеличение, да), что процессоры на архитектуре Zen 3 находятся буквально "на финишной прямой", но чего она до сих пор не делала, так это не фиксировала фактическую дату презентации.

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Но, это наконец-то случилось. AMD планирует провести две отдельных презентации в октябре, одна из которых окончательно и официально представит Zen 3, а другая - графическую линейку следующего поколения Radeon RX 6000, основанную на архитектуре RDNA 2.

Первое мероприятие состоится в четверг, 8 октября. Именно тогда AMD представит "следующую линейку настольных процессоров Ryzen" (Ryzen 4000 в десктопном варианте) на базе Zen 3.

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Затем в понедельник, 28 октября, AMD представит свою новую серию видеокарт Radeon RX 6000 и расскажет о своем "тесном сотрудничестве с разработчиками игр и партнерами по экосистеме."

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Другими словами, это будет захватывающий месяц. AMD точно не держала Zen 3 в секрете и ранее говорила, что он будет обеспечивать производительность "прямо в соответствии с теми результатами, что вы могли бы ожидать от совершенно новой архитектуры."

Ожидается 10-15% улучшения IPC по сравнению с сегодняшними процессорами Zen 2 (серия Ryzen 3000 для настольных ПК), но будет интересно посмотреть, что именно AMD имеет в качестве козыря. Ещё ядра? Дополнительные функции? Все это мы узнаем менее чем через месяц.

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Флагманские видеокарты серии Radeon RX 6000 должны составить конкуренцию верхнему сегменту линейки RTX 30xx от Nvidia. Вполне возможно, что не только приставки будут "не нужны", но и RTX 3070 тоже, ведь вполне вероятна установка во все старшие видеокарты на архитектуре RDNA2 16Gb быстрой памяти, что даст неоспоримое преимущество компании Лизы Су.



