В дополнение к ударам несколькими волнами Россия меняет тактику, чтобы обойти американскую систему ПВО «Пэтриот» (Patriot).

Украина заявила, что перехватила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью американской системы ПВО «Пэтриот» (Patriot). Поэтому российские вооруженные силы изменили свою тактику, чтобы повысить эффективность поражения целей.

Всевидящий Patriot

Недавно России удалось нанести удар крылатыми ракетами по авиабазам Украины на западе страны. В ходе удара были поражены самолеты и уничтожены склады с боеприпасами. Однако, как сообщается, не все ракеты и дроны достигли целей.

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В CNN сообщили, что система Patriot сумела перехватила над Киевом ракету «Кинжал». Гиперзвуковая ракета ранее описывалась Россией как «неуловимая» с максимальной скоростью 10 Мах (12 300 км/ч) и дальностью полета до 2000 километров.

В апреле Украина получила 3 единицы системы Patriot из США, Германии и Нидерландов. Система Patriot является одной из самых современных систем ПВО в мире и может использоваться против крылатых ракет, беспилотников и истребителей.

По данным CNN, в конце мая украинские силы сбили 11 баллистических крылатых ракет «Искандер». В отличие от «Кинжала», этот тип ракет запускается не с самолета, а с базовой станции на земле. Предполагается, что за уничтожением «Искандеров» стоит система «Пэтриот». По данным ВСУ, количество сбитых крылатых ракет достигло 37. Сообщается, что были сбиты десятки дронов-камикадзе и беспилотный самолет-разведчик.

Новая тактика России

Беспилотники-камикадзе являются частью новой российской стратегии. Эти относительно дешёвые дроны изначально отправляются вперёд, чтобы отвлечь ПВО Украины и израсходовать её боезапас. В России есть сотни таких беспилотников, которые стоят примерно в 20 раз дешевле крылатой ракеты — от 20 до 30 тысяч долларов.

Через некоторое время в бой отправляются крылатые ракеты. Они предназначены для прорыва ПВО, ведь украинские зенитные батареи и орудия нужно перезаряжать после стрельбы по дронам-камикадзе. Российские вооруженные силы меняют дистанцию между отдельными волнами атаки, чтобы застать противника врасплох и заставить его ошибаться.

Кроме того, в последнее время Россия начала сосредотачиваться на утренних или дневных ударах в то время, когда, как сообщается, операторы ПВО Украины проводят смену. Эта тактика также является новой и имеет дополнительный эффект.

Системы Patriot доступны только в ограниченном количестве, и украинские вооруженные силы прошли лишь «ускоренный курс» по управлению ими. Обширная подготовка важна, например, для боевого слаживания расчётов ЗРК.

Батарея Patriot может быть оснащена максимум 16 ракетами, после чего система должна быть перезаряжена. С идеально скоординированной командой на это тратится примерно 30 минут, но армия США указывает время перезарядки в один час в качестве минимального стандарта. Достигнут ли этого стандарта украинские военные, пока неясно.

С новой тактикой Россия стремится нейтрализовать систему Patriot — либо прямыми попаданиями, либо истощением боезапаса. В последнее время Россия также использует дешевые беспилотники-муляжи, которые служат исключительно мишенью для «Пэтриотов». После этого за ними следуют беспилотники "Герань" и "Ланцеты", а также крылатые ракеты. Системы ПВО не могут достоверно различить, действительно ли беспилотник вооружен взрывчаткой или это просто безобидный "пустой" летательный аппарат.

Другие средства противовоздушной обороны в Украине также могут быть ослаблены массированными атаками российских беспилотников. Многочисленные источники указывают на критические недостатки в ПВО Украины в последние месяцы. Одна из причин заключается в том, что боеприпасы для советской системы С-300 — основных ракет ПВО Украины — найти становится всё труднее.