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Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море

Украинское предупреждение по поводу черноморского судоходства последовало за предупреждением России, выпущенным в среду
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Спустя сутки после предупреждения России в адрес черноморского судоходства Киев ответил, что все суда в этом водоеме, следующие в направлении морских портов России (в т.ч. её новых территорий), "могут рассматриваться Украиной как перевозящие военные грузы со всеми вытекающими отсюда рисками".

МО Украины также предупредило, что "навигация в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещена как опасная, начиная с 5 часов утра [по местному времени] 20 июля". Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже опубликована".

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Через этот пролив проходит Керченский мост. В воскресенье мост подвергся нападению во второй раз с октября. В МО Украины заявили, что "судьба крейсера "Москва" доказывает, что у ВСУ есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море".

Предупреждение прозвучало через день после того, как Министерство обороны России заявило, что "все суда, следующие по акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов". Украина уже утверждает, что в результате удара по Одессе якобы было уничтожено 60 тыс. тонн зерна.

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В связи с предупреждением России Министерство обороны Великобритании в четверг заявило, что Черноморский флот России (ЧФ) "вероятно, теперь будет играть более активную роль в пресечении любой торговли". Однако операции ЧФ будут подвергаться риску со стороны украинских надводных кораблей-камикадзе и крылатых ракет береговой охраны".

Кроме "Нептунов" Украина также располагает противокорабельными ракетами "Гарпун" наземного базирования. Эти ракеты могут достигать цели на дальности до 75 миль. Существует вероятность того, что они могут быть адаптированы для запуска с моря или даже с воздуха, хотя на данный момент никаких данных об этом нет.

Ранее Украина уже предприняла по меньшей мере две попытки атаки на корабли ЧФ с использованием неуправляемых надводных кораблей большой дальности. Одна из них, как сообщается, была совершена в мае в Черном море, примерно в 90 милях к северо-востоку от турецкого пролива Босфор, против разведывательного корабля "Иван Хурс" проекта 18280 "Юрий Иванов". 

Второй случай, по сообщениям, произошел в июне. Украина безуспешно пыталась атаковать российский военный корабль с помощью шести высокоскоростных беспилотных катеров, когда российское судно "Приазовье" патрулировало крупные газопроводы в Чёрном море.

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У Украины ещё есть потенциал для нанесения ударов с помощью БПЛА. В воскресенье украинские и российские официальные лица заявили, что Керченский мост был атакован украинскими БПЛА.

Между тем, в ночь на четверг Россия выпустила 19 ракет и 19 беспилотников по Одессе и Николеву, по данным ВВС Украины. Среди них были семь противокорабельных крылатых ракет П-800 "Оникс", переоборудованных для нанесения ударов по поверхности, четыре сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

ВВС Украины заявили, что уничтожили два "Калибра", три "Искандера" и 13 беспилотников. Однако остальные смогли прорваться и нанести удары по целям в обоих городах.

В частности, "Оникс" и Х-22, а также зенитная ракета С-300, используемая в качестве ударного средства "поверхность-поверхность", являются боеприпасами, от которых украинская ПВО не может защититься в воздушном пространстве над большей частью страны.

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Министерство обороны РФ вновь заявило, что удары наносились по украинским военным объектам, в том числе по "производственным цехам и местам хранения беспилотных катеров в районе Одессы и Ильичевска" в этом регионе. В районе Николаева, по словам Минобороны, были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов.

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