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Сырое молоко буквально калечит людей

Употребление домашнего (оно же парное, оно же сырое) молока - одна из тех вечных тем, которые поднимаются каждый год. А вредно ли пить, а сколько можно пить и тд. Рано или поздно люди забывают, когда в последний раз сырое молоко вызвало вспышку инфекционного заболевания, и все прислушиваются к мнению какого-нибудь авторитетного специалиста, утверждающего, что употребление этого продукта сделает человека значительно более здоровым или наделит его сверхчеловеческими способностями.

Этот раз ничем не отличается. Люди в Tiktok сходят с ума по сырому молоку и рекламируют его как вкусный способ улучшить своё здоровье.

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Проблема в том, что сырое молоко не только не приносит большой пользы здоровью, но и является опасным для человека.

Наука

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Если вы когда-нибудь посещали уроки биологии в школе или ходили за покупками в супермаркет, то наверняка слышали о пастеризации. Это простой процесс, названный в честь французского учёного Луи Пастера, который около 200 лет назад одним из первых выдвинул идею о том, что микробы могут вызывать проблемы со здоровьем человека.

Пастеризация - это очень простой процесс. По сути, у вас есть куча бактерий и других неприятных веществ, которые естественным образом присутствуют в молоке и других жидкостях. Эти микроорганизмы не могут выжить при высоких температурах, поэтому мы нагреваем молоко, чтобы уничтожить их.

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Раньше для этого использовалось кипячение, но специалисты обнаружили, что жидкости можно нагревать при более низких температурах, поэтому теперь мы пастеризуем молоко, нагревая его до температуры около 60 градусов по Цельсию в течение 30 минут, что даёт тот же эффект.

На практике это оказывает минимальное влияние на вкус и содержание микроэлементов в молоке, но убирает из него практически все вредные вещества.

Это основной и общепринятый способ для продления срока хранения молока - ведь меньшее количество бактерий означает, что оно дольше не испортится, а это снизит риск для здоровья человека.

В непастеризованном молоке присутствует бесчисленное множество патогенных микроорганизмов, способных вызвать проблемы, в том числе такие, о существовании которых большинство людей даже не подозревает.

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Эти проблемы также невозможно полностью предотвратить, если ничего не делать с самим молоком. Многие скажут, что если молоко получают от здоровых коров, то это не проблема, но это не так.

Молоко может быть загрязнено бактериями, которые не опасны для коров, но вызывают заболевания у людей; в него могут попасть микробы с кожи коровы; некоторые бактерии могут попасть просто из среды, в которой доят коров. Даже самое лучшее оборудование лишь снижает этот риск, а небольшое количество бактерий быстро превращается в гораздо большее число в такой плодородной среде, как молоко.

Проблема в том, что люди регулярно забывают о том, насколько серьёзными могут быть заболевания, вызванные сырым молоком.

Если вы живёте в современном мире, где инфекционные заболевания встречаются крайне редко, то трудно представить себе, насколько распространенным было заболевание от еды или питья всего несколько поколений назад.

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И не надо заблуждаться - сырое молоко опасно. Существуют виды кишечной палочки, вырабатывающие очень вредные токсины, которые обычно обнаруживаются в молоке до пастеризации.

Взрослые легко переносят многие из этих инфекций, но для детей, особенно грудных, они могут быть особо опасны.

В Австралии сырое молоко запрещено уже несколько десятилетий из-за большого количества летальных исходов среди детей младшего возраста.

Заблуждение

Так что же касается пользы сырого молока? С точки зрения доказательной медицины - её нет.

Одно из распространенных утверждений заключается в том, что сырое молоко менее аллергенно, чем другие виды молока, но это не было подтверждено экспериментальными исследованиями.

Это связано с гипотезой гигиены, которая утверждает, что у детей будет меньше заболеваний, если в детстве они будут подвержены большему количеству микробов.

Проблема в том, что эта гипотеза так и не была доказана - да, есть несколько весьма туманных теорий о том, как это может работать, и слабые эпидемиологические данные о том, что дети, живущие на фермах, реже болеют астмой, но существует множество возможных объяснений этих выводов.

В более широком смысле идея о том, что гигиена - по крайней мере, в общепринятом понимании этого слова - вредна для здоровья человека, в значительной степени отброшена.

Существуют сложные способы взаимодействия бактерий и других патогенов с нашим здоровьем, но нет никаких доказательств того, что подвергание себя опасным заболеваниям улучшает здоровье в долгосрочной перспективе.

Подведём итоги

В отличие от большинства проблем со здоровьем, вопрос о сыром молоке не сводится к соотношению риска и пользы. Риск достаточно велик, а польза - смутная, обоснованная лишь теоретически.

Несмотря на то, что в США сырое молоко составляет лишь малую долю от общего объема продаж молока, оно является причиной большинства вспышек молочнокислых заболеваний в стране.

Хотя в абсолютных цифрах это всё ещё мало, риск заболеть от употребления сырого молока где-то в 50-150 раз выше, чем от употребления пастеризованного молока.

Поэтому совет простой - нужно избегать употребления сырого молока. Оно дороже, быстрее испортится и потенциально может причинить серьёзные последствия для вас и ваших детей.

Пастеризация продукта не сильно сказывается на вкусе молока, она проста, сохраняет полезные микроэлементы и снижает почти все риски подцепить кишечные заболевания.

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