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Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
Глава ЧВК "Вагнер" дал адрес своего офиса, указал окно и подсказал дальность до ближайшего здания
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В интервью военному корреспонденту WarGonzo глава ЧВК "Вагнер" Пригожин, отвечая на вопрос о том, не боится ли он, что его могут "убрать", рассказал, что в его кабинете висит мишень и даже указана дальность - 326 метров до ближайшего здания через Неву. Для удобства, к мишени есть приписка: "не забудьте поправку на воду", так как пуля, немного "подсасывается" из-за находящейся снизу реки.

По словам Пригожина он не иронизирует, а говорит чистую правду. "Можем прямо сейчас поехать и проверить. Улица лейтенанта Шмидта, дом 7, второй этаж, второе окно от центрального входа. Я там всё время сижу, всё время голова там торчит. Всё, что нужно сделать это залезть на соседнее здание", - дал подсказку своим недоброжелателям глава ЧВК "Вагнер".

Руководитель "оркестра" даже предложил 3 варианта, с помощью чего его можно ликвидировать. Противник может использовать снайпера, либо залезть на крышу с ПТУРом, либо с РПГ (если, конечно, попадёт). Все необходимые расчёты уже сделаны, исчерпывающие данные предоставлены. "Так что, милости просим", - заявил Пригожин.

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По словам Пригожина, из-за его заявлений [например, таких] у него появилось много недоброжелателей не только "по ту сторону баррикад", но и внутри страны. Однако, Евгений Викторович уже не раз говорил, что не страшиться собственной смерти, и готов пойти на всё, "чтобы Россия хотя бы выглядела великой".

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