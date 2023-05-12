Глава ЧВК "Вагнер" подробно рассказал про план по окружению Бахмута

Телеграм-канал пресс-службы Пригожина опубликовал видеоролик, на котором глава "музыкантов" в подробностях рассказывает об обстановке на Бахмутском направлении. Сегодня Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ, заявил, что подразделения ВС РФ не сдавали своих позиций, а перегруппировались с целью занятия более выгодного рубежа.

реклама

Напомним, что вчера многие телеграм-каналы военкоров, а также канал пресс-службы Пригожина писали о локальных прорывах обороны под Бахмутом, на что Министерство обороны РФ ответило встречным заявлением, в котором указало, что данная информация не является достоверной.

По словам Пригожина, вооружённые силы Украины отбили порядка 5 квадратных километров на флангах Бахмута. "После того как мы передали фланги произошло не тактическое отступление, товарищ Конашенков мягко говоря слукавил", - прокомментировал Евгений Викторович.

Также глава ЧВК "Вагнер" напомнил, что одним из пунктов боевого распоряжения, полученного им 7 мая, являлась статья за государственную измену, в случае, если "Вагнер" оставит позиции в Бахмуте. "Это правило распространяется только на ЧВК "Вагнер"?, - спрашивает Пригожин в опубликованном видео.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Евгений Викторович снова напомнил о нехватке боеприпасов. Тем не менее подразделения "оркестра" всё равно идут вперёд, освобождая здание за зданием.