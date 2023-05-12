Телеграм-канал пресс-службы Пригожина опубликовал видеоролик, на котором глава "музыкантов" в подробностях рассказывает об обстановке на Бахмутском направлении. Сегодня Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ, заявил, что подразделения ВС РФ не сдавали своих позиций, а перегруппировались с целью занятия более выгодного рубежа.
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Напомним, что вчера многие телеграм-каналы военкоров, а также канал пресс-службы Пригожина писали о локальных прорывах обороны под Бахмутом, на что Министерство обороны РФ ответило встречным заявлением, в котором указало, что данная информация не является достоверной.
По словам Пригожина, вооружённые силы Украины отбили порядка 5 квадратных километров на флангах Бахмута. "После того как мы передали фланги произошло не тактическое отступление, товарищ Конашенков мягко говоря слукавил", - прокомментировал Евгений Викторович.
Также глава ЧВК "Вагнер" напомнил, что одним из пунктов боевого распоряжения, полученного им 7 мая, являлась статья за государственную измену, в случае, если "Вагнер" оставит позиции в Бахмуте. "Это правило распространяется только на ЧВК "Вагнер"?, - спрашивает Пригожин в опубликованном видео.
Евгений Викторович снова напомнил о нехватке боеприпасов. Тем не менее подразделения "оркестра" всё равно идут вперёд, освобождая здание за зданием.