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Maxsun представляет линейку RTX 40 Mega Gamer с пятью вентиляторами
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Китайская компания Maxsun объявила о своей новой флагманской линейке продуктов под названием Mega Gamer GPU (MGG), видеокарты которой имеют аж пять вентиляторов. Новой системой охлаждения будут комплектоваться чипы Nvidia RTX 40. Первой картой под этим брендом станет RTX 4070 Ti, которая, по заявлению Maxsun, будет поставляться с большим заводским разгоном, но они пока не уточнили полные спецификации.

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Пять вентиляторов - не единственный уникальный аспект новой линейки, так как общий дизайн имеет округлый кожух с большой магнитной панелью RGB LED на верхней стороне. На первый взгляд расположение вентиляторов выглядит как традиционный набор из трех направленных вниз ~100 мм вентиляторов, но если взглянуть на верхнюю часть карты, то можно увидеть два ~40 мм вентилятора, расположенных по бокам с обеих сторон. Эти вентиляторы сконфигурированы как вытяжные вентиляторы и, вероятно, они предназначены для отвода тепла вверх и в сторону от карты вместо того, чтобы сбрасывать его на материнскую плату. 

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Те из вас, кто помнит ушедшую эпоху видеокарт десятилетней давности, должны вспомнить, что это не первый GPU, оснащённый чрезмерным количеством вентиляторов. Некоторые графические процессоры серии Super Overclock от Gigabyte оснащались пятью 40-мм вентиляторами в громоздком трёхслотовом дизайне, в частности, их GeForce GTX 680 Windforce 5X SOC и Radeon HD 7970 SoC. 

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#nvidia #rtx #rtx 40 #rtx 4000 #maxsun
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