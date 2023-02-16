реклама
Конструкторы Народного центра беспилотных систем (НЦБС) собрали противотанковый дрон, как говорится, "прямо на коленке". Для этого не потребовалось строить заводы и производственные линии, закупать дорогое оборудование и электронику. Рецепт оказался довольно простым: один дрон грузоподъёмностью около 3 кг и противотанковая граната, например, ПГ-7В.
Именно такую комбинацию и использовали для тестового полёта, видео которого появилось в социальных сетях.
Читайте также: Израильская разведка опубликовала данные о потерях личного состава ВСУ
Стоит отметить, что ВСУ уже давно используют бесчисленное множество различных беспилотных летательных аппаратов для слежения и нанесения ударов по позициям российских бойцов. Многие из украинских беспилотников на самом деле производятся и поставляются странами Запада.
Боевая эффективность "нового" противотанкового дрона пока не изучена, но при выстреле из РПГ граната ПГ-7В способна пробить до 250мм гомогенной стали.
После того, как "Западные партнёры" объявили о своём намерении поставить Украине танки Abrams и Leopard, стало понятно, что необходимо производить больше вооружения для их уничтожения. Так, недавно ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони. Теперь же к делу подключились энтузиасты из Народного центра беспилотных систем.