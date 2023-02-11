Как правило, официальные лица либо не говорят, либо значительно преуменьшают потери своих войск во время боевых действий. В том числе, касаемо потерь ВСУ в спецоперации не высказываются даже западные СМИ, ведь "европейский гражданин" должен считать, что налоги, которые он платит, идут на "победоносное наступление" киевского режима, а подобная статистика может вызвать сомнения "гражданина" в эффективности оказываемой ВСУ помощи.
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Любопытно, что аж в начале ноября 2022 года командование США озвучило данные о 100 тысячах потерь среди украинских военных. До сих пор статистика не обновлялась, несмотря на ведение активных боевых действий. На этом фоне вызывают интерес опубликованные данные касаемо потерь ВСУ в турецком издании Hurseda. Утверждается, что данными поделилась израильская спецслужба "Моссад".
Издание утверждает, что по состоянию на 14 января Украина потеряла 302 самолёта, 212 вертолётов, 2750 беспилотников, 6320 танков и других бронемашин, 7360 артиллерийских орудий, 497 комплексов ПВО, 234 тысяч ранеными, 157 тысяч погибшими и 17320 пленными. Потери западных (и не только) наёмников составили 5360 ликвидированных боевиков. Уничтожено 2458 военнослужащих армий стран НАТО и 234 военных инструктора альянса.