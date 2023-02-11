Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
Пробивная способность нового снаряда вдвое больше, чем толщина брони танка Abrams в самом защищённом месте
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Обещанные Западом и США танки ещё не доехали до украинского фронта, но военнослужащие ВС РФ уже готовы к их встрече. Основные боевые танки российской армии, участвующие в СВО начали получать на вооружение новые подкалиберные бронебойные снаряды "Свинец 2". 

реклама

"Свинец-2" представляет из себя подкалиберный оперённый снаряд с сердечником из карбида вольфрама, калибром 125 мм. Снаряд способен пробить до 700 мм катаной гомогенной стальной брони с расстояния в 2 километра. Это вдвое больше, чем эквивалентная броня американских танков Abrams в самом защищённом месте и примерно в 5 раз больше, чем "средняя по палате".

Снаряд впервые был представлен на выставке Армия-2019 и предназначался для самых современных танков. Он имеет самую большую длину (для автомата заряжания) - 740мм и невероятно твёрдый сердечник. Бронепробития нового снаряда достаточно, чтобы танкисты могли прошивать «Свинцом-2» даже лобовую броню (самую защищённую) новейших западных тяжелых танков, таких как Леопарды и Абрамсы.

Внешне снаряд совсем не похож на своих осколочно-фугасных "собратьев", он имеет явно выраженную "иглу" и хвостовое оперение. Улучшенные ТТХ боеприпасов обеспечивают поражение практически любого бронетанкового вооружения потенциального противника на расстоянии более 2 км.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#снаряд #бронебойный #против абрамсов
50
Показать комментарии (50)

Материалы по теме

Белковая броня: ученые разработали инновационный материал, способный выдерживать сверхзвуковые удары
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
44
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
84
Из-за опасной вибрации двигателей F-35, в США отложили закупку этих ударных истребителей на 2 месяца
9
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
38
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
7
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Россия успешно вскрывает украинское ПВО, запуская самолёты-обманки с фальшивыми Кинжалами
4
Успешный вампирский «выживастик» V Rising в мае получит глобальное обновление с массой геймплейных изменений
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине на основе существующей реальности
8
Почему в РФ огурцы стоят в 7 раз дороже бананов – кто виноват в том, что за 1 кг огурцов просят 500р
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
7
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
16
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
8
Глава МИД Германии признала, что заявление о «войне» Европы против России было ошибкой
12
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
+
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Китай купит у Ирана 15 000 дронов-камикадзе
7
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Hogwarts Legacy обходит Киберпанк и претендует на рекорд по количеству просмотров на Twitch
+

Популярные статьи

Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
9
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
8
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
8
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
21
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
2
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
65
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
156
Украинские лётчики на F-16 станут лёгкой мишенью – в США хотят подготовить 30 пилотов за 69 дней
5
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Steelrising vs Dark Souls 3: сходства и различия
5

Сейчас обсуждают

Oleg Cziganov
11:29
Обычно 120-150,а со скидками меньше 100 рублей.
Почему в РФ огурцы стоят в 7 раз дороже бананов – кто виноват в том, что за 1 кг огурцов просят 500р
Oleg Cziganov
11:27
А вы не задумывались почему растут тарифы ЖКХ,на электроэнергию,отопление,газ,нефть,а огурцы,да и все продукты это звенья одной цепи. Цены на наш экспорт упали в 2 раза,соответственно наше мудрое руко...
Почему в РФ огурцы стоят в 7 раз дороже бананов – кто виноват в том, что за 1 кг огурцов просят 500р
Вежливый_B_R-A-D-L-E-Y
11:20
США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за непредсказуемых последствий вторжения в Украину а вот тут ватке надо бы включить извилину.
Части ВСУ потеряли Красную Гору и теперь отрезаны от основных сил, что грозит тотальным уничтожением
Александр
11:20
Это с ведьмака что ли? Так там во первых с разных позиций скрины делались. И с DLSS дерево практически сливалось ветками с стеной домика. А в основном, в упор да крупные текстуры, вот разницы и не вид...
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Вежливый_B_R-A-D-L-E-Y
11:18
фура долетит быстро ;) «В Россию уехать отсюда можно или в гробу, или когда все закончится» Перехват разговора оккупанта.
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
warmuza
11:17
Так я гуглил, обычному юзеру без доступа к спец оборудованию и софту - никак. И аффтору сборки - тоже. Так что это всё фуфло, слежка работает, её не выпилить. Просто незаметно.
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
Вежливый_B_R-A-D-L-E-Y
11:17
Но нарратив о превосходстве в силе никуда не делся и имел целью деморализовать украинцев и убедить Запад в неспособности Украины противостоять. Однако уж больно дорогостоящий прогресс России на поле б...
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
Вежливый_B_R-A-D-L-E-Y
11:16
надо просто подождать. еще год. или два, или 5. ISW рассказал, за какими нарративами Кремль прячет неудачи Россия переформулировала свои информационные операции. Российские информационные кампании ...
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
Любовник шешенбека
11:16
Всех бандеровцев в ад отправим
Части ВСУ потеряли Красную Гору и теперь отрезаны от основных сил, что грозит тотальным уничтожением
Любовник шешенбека
11:15
Диванный питор
Части ВСУ потеряли Красную Гору и теперь отрезаны от основных сил, что грозит тотальным уничтожением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем