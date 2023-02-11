Пробивная способность нового снаряда вдвое больше, чем толщина брони танка Abrams в самом защищённом месте

Обещанные Западом и США танки ещё не доехали до украинского фронта, но военнослужащие ВС РФ уже готовы к их встрече. Основные боевые танки российской армии, участвующие в СВО начали получать на вооружение новые подкалиберные бронебойные снаряды "Свинец 2".

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"Свинец-2" представляет из себя подкалиберный оперённый снаряд с сердечником из карбида вольфрама, калибром 125 мм. Снаряд способен пробить до 700 мм катаной гомогенной стальной брони с расстояния в 2 километра. Это вдвое больше, чем эквивалентная броня американских танков Abrams в самом защищённом месте и примерно в 5 раз больше, чем "средняя по палате".

Снаряд впервые был представлен на выставке Армия-2019 и предназначался для самых современных танков. Он имеет самую большую длину (для автомата заряжания) - 740мм и невероятно твёрдый сердечник. Бронепробития нового снаряда достаточно, чтобы танкисты могли прошивать «Свинцом-2» даже лобовую броню (самую защищённую) новейших западных тяжелых танков, таких как Леопарды и Абрамсы.

Внешне снаряд совсем не похож на своих осколочно-фугасных "собратьев", он имеет явно выраженную "иглу" и хвостовое оперение. Улучшенные ТТХ боеприпасов обеспечивают поражение практически любого бронетанкового вооружения потенциального противника на расстоянии более 2 км.

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