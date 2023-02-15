На зарядку - становись! Apple и другие производители советуют держать заряд батареи смартфона на уровне 30-80%

Часто люди ставят смартфоны на зарядку когда ложатся спать, а потом отключают утром с полным зарядом и снова ходят целый день до полного (или почти полного) разряда. Когда аккумуляторам требовалось 4-6 часов для зарядки, зарядка ночью была логична. Но время шло, технологии двигались вперёд и теперь смартфоны могут заряжаться за час и даже быстрее. Время зарядки значительно уменьшилось, и теперь производители рекомендуют использовать другие способы пополнения заряда.

реклама

В iPhone (да и в большинстве смартфонов) установлены литий-ионные аккумуляторы, по словам Apple, они "заряжаются быстрее, работают дольше и имеют более высокую плотность энергии для большего времени автономной работы при меньшем весе". Замечательно, но есть один момент, который не очень нравится литий-ионным батареям - это снижение заряда до 0 процентов и последующее его повышение до полной зарядки.

Apple и другие производители советуют держать заряд батареи смартфона на уровне от 30 до 80 процентов. Дозарядка до 100 процентов не является оптимальным решением, хотя и необязательно навредит батарее, а вот регулярное снижение заряда до 0 процентов может привести к преждевременному выходу аккумулятора из строя. Однако, считается хорошим тоном раз в месяц проводить полную зарядку от 0 до 100 процентов, чтобы поддерживать батарею в хорошем состоянии.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Во всех остальных случаях лучше всего периодически пополнять заряд аккумулятора в течение дня, чтобы он оставался в той же зоне. Надеемся, это позволит сохранить батарею работоспособной как можно дольше. Чтобы облегчить эту задачу, рекомендуется иметь на работе или в машине дополнительное зарядное устройство, чтобы вы могли подключить к нему iPhone, когда увидите, что батарея садится.