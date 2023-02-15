Часто люди ставят смартфоны на зарядку когда ложатся спать, а потом отключают утром с полным зарядом и снова ходят целый день до полного (или почти полного) разряда. Когда аккумуляторам требовалось 4-6 часов для зарядки, зарядка ночью была логична. Но время шло, технологии двигались вперёд и теперь смартфоны могут заряжаться за час и даже быстрее. Время зарядки значительно уменьшилось, и теперь производители рекомендуют использовать другие способы пополнения заряда.
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В iPhone (да и в большинстве смартфонов) установлены литий-ионные аккумуляторы, по словам Apple, они "заряжаются быстрее, работают дольше и имеют более высокую плотность энергии для большего времени автономной работы при меньшем весе". Замечательно, но есть один момент, который не очень нравится литий-ионным батареям - это снижение заряда до 0 процентов и последующее его повышение до полной зарядки.
Apple и другие производители советуют держать заряд батареи смартфона на уровне от 30 до 80 процентов. Дозарядка до 100 процентов не является оптимальным решением, хотя и необязательно навредит батарее, а вот регулярное снижение заряда до 0 процентов может привести к преждевременному выходу аккумулятора из строя. Однако, считается хорошим тоном раз в месяц проводить полную зарядку от 0 до 100 процентов, чтобы поддерживать батарею в хорошем состоянии.
Во всех остальных случаях лучше всего периодически пополнять заряд аккумулятора в течение дня, чтобы он оставался в той же зоне. Надеемся, это позволит сохранить батарею работоспособной как можно дольше. Чтобы облегчить эту задачу, рекомендуется иметь на работе или в машине дополнительное зарядное устройство, чтобы вы могли подключить к нему iPhone, когда увидите, что батарея садится.