В понедельник компания Apple выпустила обновления безопасности для своих операционных систем, чтобы устранить дефект безопасности. Хотя такие обновления являются обычным явлением, компания заявила в сообщении, что проблема "могла активно эксплуатироваться", то есть хакеры могли воспользоваться проблемой для получения доступа к устройствам Apple.
реклама
Apple выпустила обновления безопасности для своей macOS Ventura, последних моделей iPhone и iPad и веб-браузера Safari. Обновления безопасности для операционных систем AppleTV и Apple Watch также должны были быть выпущены в понедельник, согласно сайту обновлений безопасности Apple, но подробности не были опубликованы. Несмотря на то, что недостатки безопасности в разных устройствах различны, WebKit, браузерный движок с открытым исходным кодом, был общей мишенью.
Apple не раскрывает дополнительных подробностей об эксплойтах, кроме примечаний к выпуску обновлений. Компания отметила Синьру Чи из Pangu Lab, Неда Уильямсона из Google Project Zero, Вэньчао Ли и Сяолуна Бая из Alibaba Group и анонимного исследователя за обнаружение дефектов, а также выразила благодарность за помощь лаборатории Citizen Lab в Школе Манка при Университете Торонто.
Патчи для дефектов безопасности, используемых в устройствах Apple, не являются чем-то необычным, но обновление устройств может помочь защитить пользователей от атак. Как правило, Apple не раскрывает подробности об эксплойте до тех пор, пока патч не станет общедоступным. В августе компания своевременно выпустила аналогичные исправления для пользователей iPad, iPhone и macOS.