реклама
На выставке CES 2023 такие компании, как NVIDIA, смогли продемонстрировать самые лучшие и новейшие аппаратные и программные средства на 2023 год. Одним из таких представлений компании стало новое решение RTX Super Video Resolution, улучшающее качество видео за счет повышения разрешения изображения с помощью искусственного интеллекта. Как и было обещано, новая функция будет доступна для видеокарт серий RTX 30 и 40 в ближайшее время, а поддержка старых графических процессоров RTX 20 появится позже.
Согласно недавнему журналу изменений NVIDIA RTX VSR, браузер Google Chrome 110 уже поддерживает новую технологию, но она не активна, пока NVIDIA не включит ее в следующем обновлении.
Пользователи могут управлять новым NVIDIA VSR с помощью фирменного приложения Control Panel. Панель управления NVIDIA проверит, поддерживает ли новейшая видео технология видеокарту пользователя.
Все пользователи с совместимыми GPU получат ветку драйверов R530, в то время как пользователи карт серии RTX 20, использующие драйверы R520, будут ждать обновления дольше.
Как и для аналога Intel, функция влияет на энергопотребление GPU во время воспроизведения видео, поэтому она будет активна только при работе от внешнего источника питания и автоматически отключается при обнаружении перехода на питание от батареи.