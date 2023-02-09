Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как переназначить клавиши на Mac

Используйте встроенное или стороннее бесплатное ПО, чтобы поменять местами клавиши, переназначить ярлыки и даже управлять курсором мыши с помощью клавиатуры.
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Допустим, вы пользователь Mac, который только что приобрел новую модную клавиатуру, но она имеет раскладку Windows. Или вы хотите использовать одну и ту же клавиатуру на системах Windows и Mac. Или вы привыкли к определенной раскладке, а теперь ваша мышечная память затрудняет работу на новой клавиатуре.

реклама

Самые большие различия между компьютерами Mac и Windows PC заключаются в клавишах-модификаторах нижнего ряда. На компьютерах Windows есть Ctrl, Win и Alt, тогда как на Mac - Control, Option и Command. macOS автоматически переводит Alt в Option, а Win в Command. Но Windows использует клавишу Control для большинства сочетаний клавиш, для которых Mac использует клавишу Command, что означает, что вам придется запомнить, как копировать/вставлять, используя мизинец на одном компьютере и указательный палец на другом. Но к чему нам эти сложности?

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Вы можете попытаться перепрограммировать свой мозг или перенастроить клавиатуру так, чтобы модификаторы располагались там, где хотят ваши пальцы. 

Если у вас модная механическая клавиатура, она может поставляться с программным обеспечением, позволяющим перенастраивать клавиши на аппаратном уровне. Или на клавиатуре может быть переключатель Mac / Windows, который меняет положение модификаторов. Но вы можете перенастроить любую клавиатуру, включая ту, что установлена на вашем MacBook, с помощью нескольких бесплатных инструментов macOS. 

Как переназначить клавиши-модификаторы в macOS Ventura или Monterey

реклама

Если вы просто хотите расположить клавиши-модификаторы там, где удобно вашим пальцы, вы можете сделать это в macOS. 

Если вы используете macOS Ventura:

  1. Откройте Системные настройки, прокрутите до Клавиатура и выберите Ярлыки клавиатуры.
  2. Нажмите клавиши-модификаторы в нижней части левой панели меню. 
  3. Выберите свою клавиатуру из выпадающего меню. 

Если вы используете macOS Monterey:

  1. Откройте Системные настройки и выберите Клавиатура. 
  2. Нажмите кнопку Клавиши-модификаторы ... в правом нижнем углу. 
  3. Выберите свою клавиатуру из выпадающего меню. 

Здесь вы можете поменять местами расположение клавиш Caps Lock, Control, Option, Command и Function (или Globe). На встроенной клавиатуре моего MacBook я использую эту функцию, чтобы поместить клавишу Command туда, где обычно находится Caps Lock, так как на других клавиатурах она находится именно там. На моей внешней клавиатуре я уже поменял Caps Lock на Control в прошивке, поэтому я использую этот инструмент, чтобы поменять местами Control и Command, в результате чего Command оказывается на клавише Caps Lock и на этой клавиатуре. 

реклама

Да, это странно. Но не так странно, как выделение огромной клавиши в главном ряду для Caps Lock. 

Переназначение всей клавиатуры в macOS с помощью Karabiner Elements

Для более сложных модификаций или переназначения других клавиш можно использовать бесплатную программу Karabiner Elements. Karabiner может назначить практически любую клавишу, а также выполнить более сложные модификации. Я использую ее, чтобы поменять местами клавиши Backspace и Backslash на внутренней клавиатуре моего MacBook, чтобы они соответствовали моей внешней клавиатуре, а также поменять местами Command и Control на внешней клавиатуре вместо встроенного инструмента. 

Однако Karabiner может делать гораздо больше, чем просто менять местами клавиши. Вы можете изменить функции функциональных клавиш, назначить горячие клавиши для запуска определенных программ или забиндить сочетание клавиш в одну клавишу - например, превратить Caps Lock в Cmd + Control + Option + Shift. Вы можете заставить клавиши выполнять одно действие при нажатии и другое при удержании, использовать клавиатуру для управления курсором мыши и многое другое. Различным клавиатурам можно назначить разное поведение.

реклама

Самый простой способ работать со сложными модификациями с помощью Karabiner - загрузить несколько модификаций, представленных другими пользователями. Вы также можете написать свой собственный файл в формате JSON, но это выходит за рамки данной статьи. Даже веб-интерфейс, который был создан для упрощения работы, не совсем дружелюбен к новичкам. 

Одно слово предостережения: убедитесь, что вы не делаете двойных замен. Я не мог понять, почему мои клавиши Command и Control не меняются местами, пока не понял, что настроил одну и ту же замену и в macOS, и в Karabiner Elements.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

как поменять кнопки на mac
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
17
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
2
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
1
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
19
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
15
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
15
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
23
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
7
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
17
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
6
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
38
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
29
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
27
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
+
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
29
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
39
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
17
10 причин почему опыт игры на ПК лучше, чем опыт игры на консолях
16

Сейчас обсуждают

wolfire
16:48
для начала надо посмотреть на карту, а потом это читать Бахмут это вроде бы Донбас, нет? и до 2402 того года там вроде бы было всё тихо или нет?
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
Данил Васин
16:48
надо всего лишь пустить инфу о случайно уплывших минах в сторону турецкой стороны, пусть задумаются и очканут
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
Sam Ivanov
16:45
Смысл, если соотношение цена/производительность теперь стоит на месте у Хуанга..
Выход RTX 4070 ожидается в апреле
Лакорос
16:43
Американский товарищ майор и всем кто платит майкрософт.
Windows 11 собирает огромное количество телеметрии о вашем компьютере по сравнению с Windows XP
Александр Олейников
16:40
Тоже ChatGPT юзаешь ? Два полностью одинаковых вопроса разным людям задал
ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест
Дмитрий
16:39
да ну на, гнилые поляки!)))
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
Жидомир Златоуст
16:38
Дык в poco x3 это было давным давно на каком то старом андроиде.
Android 14 позволит клонировать приложения и входить в них с двумя аккаунтами одновременно
Vetali
16:38
Пилот, который летает на мигах и сушках без проблем освоит все это за пару месяцев.
Зеленский не знал, что обучаться управлению истребителем Typhoon нужно 3 года
Дмитрий
16:38
Да Маск на качелях, то вам то нам!)))
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
Дмитрий
16:37
Взял бы себе такой смарт после рилми 9 про плюс, но бабла пока нет да 9-ка всем устраивает!)))
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем