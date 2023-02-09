Как переназначить клавиши на Mac
Допустим, вы пользователь Mac, который только что приобрел новую модную клавиатуру, но она имеет раскладку Windows. Или вы хотите использовать одну и ту же клавиатуру на системах Windows и Mac. Или вы привыкли к определенной раскладке, а теперь ваша мышечная память затрудняет работу на новой клавиатуре.
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Самые большие различия между компьютерами Mac и Windows PC заключаются в клавишах-модификаторах нижнего ряда. На компьютерах Windows есть Ctrl, Win и Alt, тогда как на Mac - Control, Option и Command. macOS автоматически переводит Alt в Option, а Win в Command. Но Windows использует клавишу Control для большинства сочетаний клавиш, для которых Mac использует клавишу Command, что означает, что вам придется запомнить, как копировать/вставлять, используя мизинец на одном компьютере и указательный палец на другом. Но к чему нам эти сложности?
Вы можете попытаться перепрограммировать свой мозг или перенастроить клавиатуру так, чтобы модификаторы располагались там, где хотят ваши пальцы.
Если у вас модная механическая клавиатура, она может поставляться с программным обеспечением, позволяющим перенастраивать клавиши на аппаратном уровне. Или на клавиатуре может быть переключатель Mac / Windows, который меняет положение модификаторов. Но вы можете перенастроить любую клавиатуру, включая ту, что установлена на вашем MacBook, с помощью нескольких бесплатных инструментов macOS.
Как переназначить клавиши-модификаторы в macOS Ventura или Monterey
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Если вы просто хотите расположить клавиши-модификаторы там, где удобно вашим пальцы, вы можете сделать это в macOS.
Если вы используете macOS Ventura:
- Откройте Системные настройки, прокрутите до Клавиатура и выберите Ярлыки клавиатуры.
- Нажмите клавиши-модификаторы в нижней части левой панели меню.
- Выберите свою клавиатуру из выпадающего меню.
Если вы используете macOS Monterey:
- Откройте Системные настройки и выберите Клавиатура.
- Нажмите кнопку Клавиши-модификаторы ... в правом нижнем углу.
- Выберите свою клавиатуру из выпадающего меню.
Здесь вы можете поменять местами расположение клавиш Caps Lock, Control, Option, Command и Function (или Globe). На встроенной клавиатуре моего MacBook я использую эту функцию, чтобы поместить клавишу Command туда, где обычно находится Caps Lock, так как на других клавиатурах она находится именно там. На моей внешней клавиатуре я уже поменял Caps Lock на Control в прошивке, поэтому я использую этот инструмент, чтобы поменять местами Control и Command, в результате чего Command оказывается на клавише Caps Lock и на этой клавиатуре.
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Да, это странно. Но не так странно, как выделение огромной клавиши в главном ряду для Caps Lock.
Переназначение всей клавиатуры в macOS с помощью Karabiner Elements
Для более сложных модификаций или переназначения других клавиш можно использовать бесплатную программу Karabiner Elements. Karabiner может назначить практически любую клавишу, а также выполнить более сложные модификации. Я использую ее, чтобы поменять местами клавиши Backspace и Backslash на внутренней клавиатуре моего MacBook, чтобы они соответствовали моей внешней клавиатуре, а также поменять местами Command и Control на внешней клавиатуре вместо встроенного инструмента.
Однако Karabiner может делать гораздо больше, чем просто менять местами клавиши. Вы можете изменить функции функциональных клавиш, назначить горячие клавиши для запуска определенных программ или забиндить сочетание клавиш в одну клавишу - например, превратить Caps Lock в Cmd + Control + Option + Shift. Вы можете заставить клавиши выполнять одно действие при нажатии и другое при удержании, использовать клавиатуру для управления курсором мыши и многое другое. Различным клавиатурам можно назначить разное поведение.
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Самый простой способ работать со сложными модификациями с помощью Karabiner - загрузить несколько модификаций, представленных другими пользователями. Вы также можете написать свой собственный файл в формате JSON, но это выходит за рамки данной статьи. Даже веб-интерфейс, который был создан для упрощения работы, не совсем дружелюбен к новичкам.
Одно слово предостережения: убедитесь, что вы не делаете двойных замен. Я не мог понять, почему мои клавиши Command и Control не меняются местами, пока не понял, что настроил одну и ту же замену и в macOS, и в Karabiner Elements.
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