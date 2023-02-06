Астрономы объявили об открытии потенциально пригодной для жизни планеты за пределами нашей Солнечной системы - экзопланеты под названием Wolf 1069 b. Их открытие, недавно опубликованное в научном журнале Astronomy & Astrophysics, представляет собой интригующее исследование экзопланеты по ряду причин:
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Масса Wolf 1069 b примерно равна массе Земли. Это редкость. Среди тысяч подтвержденных экзопланет "только около 1,5 процента имеют массу менее двух масс Земли", отмечается в докладе Института астрономии Макса Планка в Германии. Важно отметить, что мы знаем из опыта, что скалистые, похожие на Землю миры могут создавать условия, которые могут позволить жизни выжить.
Еще реже Вольф 1069 b вращается в "обитаемой зоне" Солнечной системы, то есть в особой области, где на поверхности может существовать жидкая вода. По имеющимся у исследователей сведениям (они могут измениться с увеличением числа наблюдений), планета не подвергается воздействию вредной радиации. Wolf 1069 b вращается вокруг звезды (Wolf 1069), которая меньше и холоднее Солнца, что позволяет планете вращаться довольно близко и оставаться потенциально пригодным для жизни миром. Планета обращается вокруг своей маленькой звезды каждые 15,6 дня.
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Странная особенность: Wolf 1069 b как и Луна на своей орбите, то есть одна и та же сторона постоянно обращена к красной карликовой звезде. В результате на одной стороне планеты всегда день, а на другой - ночь. Таким образом, если бы вы стояли на обращенной к звезде стороне Wolf 1069 b, год длился бы около 16 дней, солнце не заходило бы, гравитация была бы такой же, как на Земле, и вы могли бы даже найти воду на поверхности.
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Однако, что особенно важно, до сих пор нет никаких доказательств существования жизни во Вселенной за пределами Земли - хотя в нашей собственной Солнечной системе есть интересные претенденты на потенциальную обитаемость. "Планета может быть пригодной для жизни, но не обитаемой", - сказал Рави Кумар Коппарапу, исследователь экзопланет в Центре космических полетов НАСА имени Годдарда.