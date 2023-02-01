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18 января японская обсерватория заметила загадочную спираль через свой телескоп Subaru, сразу после запуска ракеты Falcon 9 с крупным военным спутником для США. Призрачная туманная спираль, наблюдаемая в небе над Гавайями, может быть вызвана запуском спутника компании SpaceX.
В Твиттере обсерватория поделилась фотографией космического водоворота и разместила приведенное ниже видео, на котором спиральная формация пролетает над вулканом Мауна-Кеа, а затем рассеивается.
"Камера телескопа запечатлела загадочную летающую спираль над Маунакеа, Гавайи", - сообщили учёные в Twitter 19 января. "Появление спирали, похоже, имеет связь с недавним запуском нового спутника SpaceX ". Запуск произошел на мысе Канаверал, штат Флорида, но специалист по отслеживанию спутников Скотт Тилли ответил на твит, сказав, что местоположение спирали над Гавайями точно совпадает с местоположением второй ступени ракеты Falcon 9 в то время. Сайт SpaceWeather.com, отслеживающий подобные явления, предположил, что загадочная спираль возникла в результате того, что первая ступень Falcon 9 сбросила топливо при возвращении.
Уже не в первый раз после запусков SpaceX в небе наблюдали необычные явления. В июне 2022 года подобная спираль была замечена над Квинстауном, Новая Зеландия, сообщает The Washington Post.
Ракета SpaceX также известна "космической медузой", которую она часто рисует на небе, поднимаясь через атмосферу.