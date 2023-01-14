О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР
Впервые астрономы использовали самый мощный из когда-либо созданных космических телескопов - космический телескоп "Джеймс Уэбб" - для обнаружения экзопланеты, которая находится за пределами нашей Солнечной системы. Она называется LHS 475 b. С помощью телескопа удалось выяснить, что планета имеет каменистую поверхность, а её радиус составляет 99% от радиуса Земли.
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Планета, однако, отличается от нашей по некоторым основным параметрам. Экзопланета LHS 475 b обращается вокруг своей небольшой звезды каждые два дня, что является чрезвычайно близкой орбитой. Но её звезда меньше, чем Солнце вдвое, поэтому она холоднее. В целом,температура на экзопланете примерно на 100 градусов выше.
LHS 475 b, возможно, имеет атмосферу. Но для подтверждения того, из чего именно она состоит, потребуется перенацелить "Уэбб" на эту планету и получить более подробную информацию, что планируется сделать позднее в этом году. С помощью телескопа учёные смогли обнаружить спектры некоторых молекул, из которых состоит атмосфера планеты. Большой радиотелескоп Уэбба с зеркалом более 6 метров в поперечнике предназначен для улавливания света от одних из самых ранних галактик, образовавшихся миллиарды лет назад. Но он также оснащен специальными приборами, называемыми спектрографами, которые могут определить, что находится в небе экзопланеты.
КАК УЗНАТЬ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ
Астрономы ждут, когда планеты пройдут перед яркими звездами. Свет звезды проходит через атмосферу экзопланеты, затем через космос и попадает в приборы, называемые спектрографами на борту телескопа Уэбба (стратегия называется "транзитная спектроскопия"). По сути, это высокотехнологичные призмы, которые разделяют свет на радугу цветов. В этом и заключается главный фокус: Определенные молекулы, например, вода, в атмосфере поглощают определенные типы, или цвета, света. Каждая молекула имеет определенную "диету". Поэтому если этот цвет не отображается в спектре цветов, наблюдаемых спектрографом Вебба, это означает, что он поглощен (или "съеден") атмосферой экзопланеты. Другими словами, этот элемент присутствует в небе этой планеты.
Сегодня не существует другого действующего телескопа, который мог бы выяснить, что находится в атмосфере планеты размером с Землю. Земля относительно мала. Поэтому экзопланеты типа Юпитера легче обнаружить и проанализировать.