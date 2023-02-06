Ожидается, что устройство будет иметь лучшую камеру, дисплей и новые функции

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания Apple может выпустить iPhone "Ultra", расположенный над моделями Pro и Pro Max, сообщает трекер Apple Марк Гурман. Премиум смартфоны ожидаются в 2024 году в серии iPhone 16.Смартфон будет стоить заметно дороже нежели iPhone 14 Pro Max, цена которого стартует с 1099 долларов.

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Тим Кук, в недавнем заявлении, не исключил будущего роста цен на аппараты компании. Он тонко отметил, что покупатели, возможно, захотят заплатить немного больше, чтобы получить более качественный и премиальный продукт. "iPhone плотно вошёл в жизнь людей", - сообщил Кук. "Я считаю, что пользователи могут потратить больше, чтобы обладать лучшим".

Пока неизвестно, чем выделятся девайсы с приставкой "Ultra", но можно предположить дальнейшие улучшения камеры, более мощный процессор и, возможно, лучший дисплей. Некоторые эксперты высказывают предположение, что девайс будет обладать конструкцией, в которой вход для зарядки будет отсутствовать в пользу беспроводной зарядки.

Яблочная компания уже и так заставила многих фанатов раскошелится на модели Pro и Pro Max. Apple предложила функцию Dynamic Island эксклюзивно для линейки iPhone 14 Pro и Pro Max, и Apple может сделать это разделение ещё заметнее с выходом iPhone 15 в 2023 году.

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По неподтверждённой информации, iPhone 15 Pro и Pro Max будут оснащены интерфейсом USB-C и будут иметь сенсорные кнопки питания и регулировки громкости заместо физических. Ожидается, что iPhone 15 Pro Max получит перископический объектив с улучшенным оптическим зумом.