Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
NASA запечатлело на Марсе медвежье лицо
Его размер составляет около 2 км в поперечнике
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

Космический спутник НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) недавно сделал необычную фотографию Марса. Внимание, она может вызвать у вас чувство парейдолии. Парейдолия - это явление, при котором человек видит знакомые объекты и образы в случайных узорах и природных образованиях. На этом изображении вам может показаться медвежья голова.

В среду NASA представило медведеподобное образование в качестве снимка дня HiRise.
"Лицо", запечатленное MRO в декабре, несколько больше, нежели у среднестатистического медведя. По данным снимка, размеры сего "художества" составляют около двух километров в поперечнике.

Шутки шутками, но чем же является это "лицо" на самом деле? Нос представляет собой возвышение с V-образным разрушением, глаза выполнены из двух кратеров, а очертание головы, на самом деле, представляет собой круговой излом. Он может быть вызван оседанием марсианской породы над кратером, образованным в результате удара метеорита. Нос, скорее всего, образован за счёт активности вулкана или грязевого жерла, а материал, осевший на кратере, может быть лавой или грязью.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ранее HiRise уже находила забавные изображения на снимках Марса. Например, "Счастливое лицо", и Бикер из "Маппет-шоу"

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #nasa #марс #наса #медвежье лицо
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Марсоход Perseverance отправил отчет о погоде за свой первый полный марсианский год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
65
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
68
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
20
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
3
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
6
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
17
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
53
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+
Обращение Зеленского показали в Белгороде, Краснодаре и Крыму по ТВ неизвестные хакеры
9
В Киеве сообщили о применении ВКС РФ гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе сегодняшнего ракетного удара
23
США поставит Украине новейшие M1A2 Abrams, но без «секретной брони»
37
Fort Solis (2023) — научно-фантастический триллер в духе игр Quantic Dream
+

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
109
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
35
Xbox опускается на самое дно
16
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
56
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
92
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
218
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
23
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:50
А я чего-то не помню, Киев тогда под крымским ханом был, или его уже отдали тогдашнему "Батьке"?
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Кружит голову Боярышник
23:49
Стоит мне появится и Вежливый с Вовой Огонь куда то исчезают. Остается один "Житель Рашки" - но этот имбецил абсолютно не договроспособен на простейшую беседу, сам себя сливает в каждом диалоге.
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Иван Ситчихин
23:47
Он обязательно поплачет об этом
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Кружит голову Боярышник
23:45
Это всё не актуально для этого ресурса. Т.к. компьютерная тематика здесь присутствует на дилетантском уровне. Надо идти в ногу со временем согласно деформации и деградации сайта. Предлагаю более подхо...
Об обновлении форума
Кружит голову Боярышник
23:45
Об обновлении форума
REY_B_
23:45
А ничего, что как Андрей Боголюбский сжёг Киев, так об этой "Киевской Руси" и забыли? - Он же стал "Князем Вышегородским", как остальные за ним. Какая "Московия"? Тогда и Москвы то ещё не было! А вот ...
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Кружит голову Боярышник
23:44
Да пускай отгораживаются от мира минами. Я не против.
Австралия намерена остановить Китай на море, установив тысячи "умных" мин
Кружит голову Боярышник
23:41
рагулька, да что ты.... Как Украина предавала Россию.. https://dzen.ru/a/YFJPJlcmbHzNEytn
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Олег
23:41
что то ты свинопас расхрюкался
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Pustotnik
23:40
Американцы сбросили на японцев 2 ядерных бомбы, а немцев оккупируют до сих пор и обе нации ссут от них кипятком... Поэтому даже такие рагули как ты,будут бегать с портретами ВВП и сносить памятники Ба...
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем