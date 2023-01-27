Его размер составляет около 2 км в поперечнике

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Космический спутник НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) недавно сделал необычную фотографию Марса. Внимание, она может вызвать у вас чувство парейдолии. Парейдолия - это явление, при котором человек видит знакомые объекты и образы в случайных узорах и природных образованиях. На этом изображении вам может показаться медвежья голова.

В среду NASA представило медведеподобное образование в качестве снимка дня HiRise.

"Лицо", запечатленное MRO в декабре, несколько больше, нежели у среднестатистического медведя. По данным снимка, размеры сего "художества" составляют около двух километров в поперечнике.

Шутки шутками, но чем же является это "лицо" на самом деле? Нос представляет собой возвышение с V-образным разрушением, глаза выполнены из двух кратеров, а очертание головы, на самом деле, представляет собой круговой излом. Он может быть вызван оседанием марсианской породы над кратером, образованным в результате удара метеорита. Нос, скорее всего, образован за счёт активности вулкана или грязевого жерла, а материал, осевший на кратере, может быть лавой или грязью.

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Ранее HiRise уже находила забавные изображения на снимках Марса. Например, "Счастливое лицо", и Бикер из "Маппет-шоу".