Это не просто военнослужащие, это настоящие машины войны.

Украинское военное командование отметило, что бойцы ЧВК «Вагнер» представляет уникальную угрозу. "Их боевой дух, мотивация, решимость и самоотдача превосходят таковые у штатного состава ВСРФ. Для них война - это работа", - говорится в заявлении.

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Главное разведывательное управление Украины также отмечает уникальную тактику, применяемую бойцами частной военной компании. "Их отдельные подразделения насчитывают в своём составе примерно 10 человек", - сообщает CNN ссылаясь на украинскую разведку. В отчете отмечается, что "Вагнер" использует мобильные группы, насчитывающие около десятка человек или чуть меньше. Они вооружены ручными гранатомётами, в том числе РПГ, в дополнение к стандартному оружию. Также бойцы активно пользуются разведданными, получаемыми с помощью беспилотных летательных аппаратов. В отчёте они называются "ключевым элементом". По сообщениям, более опытные бойцы, используют тепловизоры и приборы ночного видения.

Боевые отряды ЧВК стоят на позициях до последнего, самоотверженно сражаясь и выполняя боевую задачу. Если попытка штурма оказалась неудачной, то военные ЧВК могут покинуть позиции только ночью. Также солдаты "Вагнера" используют для связи надёжные радиостанции, производства Motorolla. Компания уже сообщила, что приостановила все поставки радиостанций в Россию.

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ЧВК «Вагнер» уже освободили Соледар и помогли ВС РФ освободить Краснополье. В США хотят признать организацию преступным сообществом. Также недавно ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя.