Он объяснил, какие действия минимизируют применение по бойцам артиллерии

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Военнослужащие частной военной компании "Вагнер", проанализировав предыдущий боевой опыт, научились на своих ошибках и теперь держат врага на расстоянии. Об этом сказал Рустем Клупов, опытный военный разведчик, награждённый звездой героя Российской Федерации.

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В соответствии с его заявлением, подобная тактика снижает вероятность применения вооружёнными силами Украины тяжёлого вооружения, такого как артиллерия и миномёты, по бойцам ЧВК "Вагнер". Разведчик также отметил согласованнойсть действий подразделений "Вагнера" и высокие боевые умения.

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"Они проанализировали ошибки, допущенные на начальном этапе. Никто не даёт отступить врагу, они садятся ему на плечи", - сказал Рустем Клупов в интервью Владимиру Соловьёву. Он подчеркнул, что эта тактика продвигает армию в условиях городского противоборства и не является чем-то кардинально новым.



Вчера было объявлено, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль село Краснополье в Запорожской области. Также, местные СМИ отмечают, что бойцы "Вагнера" продолжают уверенно наступать.