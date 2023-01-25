Поставки танков на Украину со стороны Запада не принесут победы Украине. Об этом заявило издание The Independen.

Решение администрации Байдена изменить свою прежнюю позицию и отправить танки в Украину является важным политическим и военным шагом. США пошли навстречу немецким условиям по танкам Leopard 2, в обмен на поставки M1 A1 Abrams для Германии. США пошли на это чтобы собственные силы Берлина - и силы других стран НАТО, использующих танки Leopard 2 - перебросили их в Киев, где весной должны начаться новые наступательные операции как России, так и Украины.

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"Abrams, Leopard и Challenger, поставляемые Великобританией, сами по себе не выиграют войну для Украины, но они окажут значительное влияние на поле боя и повысят масштаб и смертоносность боевых действий" - заявляет издание The Independent.

Правительство президента Украины Владимира Зеленского неоднократно заявляло, что для победы над ВСРФ ему необходимо 300 современных боевых танков. Для сравнения: на вооружении Великобритании находится 249 Challenger 2, а у французов - 220 Leclercs, их собственный основной танк, готовый к развертыванию.

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Сообщается, что США готовы отправить 30 "Абрамсов", Великобритания согласилась отправить одну эскадрилью из 14 "Челленджеров-2". Германия, как сообщается, направит 14 "Леопардов", как и Польша. Берлин также пообещал больше танков в будущем. Норвегия и Финляндия также рассматривают возможность отправки "Леопардов", хотя и в меньшем количестве.

Важность американского решения заключается в том, что президент Джо Байден, вопреки советам некоторых американских военных, согласился поставить такую наступательную бронетехнику, чего он не делал до сих пор, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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Киев надеется, что после того, как Рубикон будет перейден, он сможет получить и другие сложные вооружения, включая боевые самолеты. Посол России в США заявил, что сообщение о танках - это "очередная провокация".

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