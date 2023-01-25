Украинская армия начнет применять боевые танки Leopard 2 на полях сражений примерно через три месяца. На это рассчитывает министр обороны Германии - Борис Писториус.
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"Партия танков Leopard-2 может поступить в вооружённые силы Украины примерно через три месяца", - сказал Писториус в интервью британскому изданию The Guardian. Министр обороны отметил, что перед отправкой танков в Украину солдаты ВСУ пройдут обучение.
24 февраля Российская Федерация объявила о начале специальной военной операции. После этого западные страны начали поддерживать Киев оружием. 25 января Федеративная Республика Германия сообщила о своих планах на поставку в Украину 14 танков Leopard 2. Такое действие Германия выполнит при условии, что США передадут ей свои M1 Abrams. Федеральное агентство новостей со ссылкой на свой источник сообщило, что поставка американских танков займет не менее года.
Танки Леопард 2 поставляются в войска с 1979 года. Они оснащены гладкоствольной 120-мм пушкой фирмы Rheinmetall и двумя 7,62-мм пулемётами, а также комплексом для постановки дымовой завесы.