Кроме уже уже известных целей специальной военной операции, а менно защиты населения на Донбассе и денацификации/демилитаризации Украины, важной задачей российской спецоперации является предотвращение угроз на исторических территориях России.
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Такое заявление сделал президент России, Владимир Путин, на своём выступлении перед студентами Московского государственного университета."Цель спецоперации - это, прежде всего, защита населения и самой России. Россия не может допустить появления угроз на своих исторических территориях", - сказал президент в ходе выступления перед студентами. Выступление Владимира Путина транслировал в прямом эфире телеканал "Россия 24".
Владимир Путин уже не раз говорил в прошлом, что целью спецоперации в Украине является защита народа и территорий на Донбассе. В связи с этим президент отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсоне и Запорожье прошли референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации.