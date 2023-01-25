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Норвегия отпустила бывшего командира ЧВК «Вагнер», об опасности которого предупреждал Пригожин
Основатель ЧВК заявил, что он должен быть привлечен к уголовной ответственности
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Норвегия выпустила на свободу одного из бывших командиров частной военной компании «Вагнер» - Андрея Медведева из-под ареста. На данный момент Медведев содержится в неназванному засекреченном месте. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в своём заявлении сказал, что Медведева необходимо привлечь к уголовной ответственности по всей строгости закона за жестокое обращение с пленными.

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«Подразделение по вопросам иммиграционной политики Норвегии освободило Медведева и сейчас переводит его в секретное место», — приводит заявление полиции Норвегии агентство Reuters. В отношении Андрея Медведева в России велось уголовное делопроизводство за жестокое обращение с военнопленными.

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Неделю назад Пригожин заявил, что экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев сбежал в Норвегию из-за инцидента с пленными бойцами, чтобы уйти от ответственности. Под конец своего заявления, основатель ЧВК «Вагнер» - Евгений Пригожин добавил, что обвиняемый очень опасен.

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#чвк #пригожин #чвк &quot;вагнер&quot;
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