Он получит название OnePlus Concept Two

Не успела закончиться одна выставка потребительской электроники, как скоро уже стартует другая. Mobile World Congress (MWC) будет проходить в Барселоне. Что касается времени, то мероприятие будет длиться с 27 февраля по 3 марта этого года. Как и на CES, на MWC производители смартфонов и носимой электроники продемонстрируют свои инновационные продукты. OnePlus пока не сообщила, будет ли она присутствовать на этом мероприятии и покажет ли что-то, но инсайдер Макс Джамбор (Max Jambor), похоже, осведомлён о планах компании.

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Исходя из его твита, OnePlus должна будет выпустить свой новый концептуальный продукт. Ожидается, что именоваться он будет как OnePlus Concept Two. Каких-то значимых подробностей об устройстве пока не поступало. Ожидается, что новый смартфон будет оснащён новыми функциями и технологиями.

Впервые OnePlus продемонстрировала свой концептуальный аппарат OnePlus Concept One на выставке CES три года назад. Это была коллаборация с фирмой McLaren. Смартфон мог похвастаться тем, что в нём впервые была применена электрохромная технология, которая обычно применяется для стёкол самолетов и спортивных автомобилей. Такое стекло было использовано для покрытия тыльной камеры. Время перехода всей части задней камеры из непрозрачной в прозрачную составляет около 0,7 секунды, что также является наиболее «концептуальной» частью всего телефона.

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С точки зрения внешнего вида, весь мобильный телефон покрыт кожей, используемой в суперкарах McLaren, что выглядит очень круто. К сожалению, устройство так и не вышло на рынок.