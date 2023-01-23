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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Появились новые изображения камеры Samsung Galaxy S23 Ultra
Некоторые сенсоры притерпели изменения
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Мы уже знаем, что Samsung Galaxy S23 Ultra будет использовать новый датчик Samsung ISOCELL HP2 200MP в качестве основного сенсора. Теперь последние новости сообщают, что Самсунг, похоже, заменила почти все датчики камеры.

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Согласно новому снимку экрана с подробным описанием спецификаций Galaxy S23 Ultra, Samsung изменила все остальные датчики камеры, за исключением 10-мегапиксельных телеобъективов с 3-кратным и 10-кратным увеличением, которые по-прежнему выполнены на сенсорах Sony IMX754.

Во-первых, скриншот подтверждает, что Galaxy S23 Ultra использует основной датчик ISOCELL HP2, который был обновлен по сравнению с ISOCELL HM3. Кроме того, на скриншоте также видно, что 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик — это Sony IMX564, а не IMX563. Датчик IMX564 - это новый сенсор Sony, и на данный момент нет его подробных спецификаций.

Селфи-камера Galaxy S23 Ultra имеет пониженное количество пикселей. Судя по всему, используется 12-мегапиксельный сенсор ISOCELL 3LU. Название этого сенсора официально не объявлено, так что, либо приложение ошиблось в этой детали, либо Samsung сама разработала новый 12-мегапиксельный сенсор ISOCELL (3LU) для Galaxy S23 Ultra.

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Текущие утечки, связанные с камерой Galaxy S23 Ultra, предполагают, что грядущий флагман превзойдет Galaxy S22 Ultra в большинстве областей съёмки, особенно в сценариях со слабым освещением.

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#samsung #galaxy #galaxy s23 ultra #s23
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