990 PRO — флагманский твердотельный накопитель Samsung потребительского класса: цена 1 ТБ достигает 14 000 рублей, а 2 ТБ — 35 000 рублей. Зарубежные СМИ Neowin, сегодня написали, что 990 PRO их сотрудника столкнулся с проблемой слишком быстрого ухудшения работоспособности через несколько дней после его покупки, и официальные лица Samsung отказали в гарантии.
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В статье говорилось, что всего через несколько дней после покупки 990 Pro 2 ТБ, согласно данным SMART Samsung Magician и сторонних инструментов, работоспособность твердотельного накопителя упала до 99%, при том, что записано на него было менее 40 Гб.
Еще через день или около того работоспособность 990 Pro снова упала, уже до 98%, и он еще даже не заполнил 2 ТБ. Через несколько дней работоспособность диска упала до 95%.
Согласно данным с форумов, другие пользователи столкнулись с такой же проблемой. После этого сотрудник связался по телефону со службой послепродажного обслуживания Samsung, и ему сказали, что падение уровня на несколько процентных пунктов является нормальным, и если оно продолжит падать, он может обратиться за гарантией.
Работоспособность SSD упала до 94%, поэтому Хан (имя сотрудника) обратился за гарантией в Samsung. Но что его разозлило, так это то, что сервисная служба Samsung заявила, что не нашла проблем с твердотельным накопителем и он не соответствует условиям гарантии, поэтому вернула его. Получив возвращенный товар, Хан проверил и обнаружил, что Samsung не производил никаких операций, кроме форматирования SSD, включая сброс прошивки, а уровень работоспособности по-прежнему составлял 94%.