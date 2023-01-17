Компания Candela не первый год выпускает электролодки, а сейчас стало известно о новой версии лодки для отдыха C-8, которая способна проплыть на одной зарядке 57 морских миль (более 105 км).
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Версия C-8 "powered by Polestar" заменит текущую серийную модель Candela с аккумуляторными батареями на 44 кВт/ч, когда она поступит в производство.
Фойлинговая (Фойл – это подводное крыло, прикрепленное к корпусу судна, которое при движении с определенной скоростью поднимает судно над водой, снижая сопротивление и увеличивая скорость) электрическая лодка сохранила многое от текущей модели, включая управляемые компьютером выдвижные крылья C-Foil и струйный двигатель, которые позволяют ей "летать" над поверхностью воды, обеспечивая относительно тихую, эффективную и плавную езду, не оставляя за собой большого следа.
Однако его внутреннее устройство было изменено, чтобы вместить модуль батареи емкостью 69 кВт/ч и технологию быстрой зарядки постоянным током.
При крейсерской скорости 22 узла (40 км/ч) доработанный C-8 имеет запас хода до 57 морских миль (105 км) - плюс дополнительные 3 морские мили в резерве, чтобы при необходимости вернуться домой на скорости 4 узла (7 км/ч) - что делает его самой дальнобойной серийной электрической лодкой.
"Это сотрудничество означает, что C-8 может путешествовать в места, которые ранее были доступны только для лодок с двигателем внутреннего сгорания", - сказал генеральный директор и основатель компании Густав Хассельског. "Candela C-8 с двигателем Polestar знаменует собой значительный прорыв в электрификации на море".