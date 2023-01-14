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В этом году на CES 2023 нам показали множество интересных новинок (я о мониторах, конечно же). Сегмент игровых мониторов невероятно разнообразен: множество размеров экрана, разрешений, типов панелей, частот обновления и многого другого. Сверхширокоформатные и OLED-панели, похоже, набирают обороты, и вы увидите множество соперников за место среди лучших игровых мониторов.

Мониторы со сверхвысокой частотой обновления

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В этом году было представлено достаточно мониторов со сверхвысокой частотой обновления, причем лидирующие позиции занимают компании Alienware и Asus. Компания Alienware нанесла первый удар своим монитором AW2524H с диагональю 24,5 дюйма и 10-битной IPS-панелью Full HD (1920 x 1080). Монитор оснащен портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, но следует помнить, что максимальная частота обновления порта HDMI 2.1 составляет 240 Гц. При переключении на DisplayPort 1.4 частота обновления монитора AW2524H составляет 480 Гц. Чтобы достичь частоты обновления 500 МГц, необходимо включить функцию OC.

Другие спецификации AW2524H включают сертификацию VESA DisplayHDR 400, яркость 400 нит, контрастность 1 000:1, сертификацию Nvidia G-Sync и элементы RGB на задней панели монитора. Подставка монитора AW2524H полностью регулируемая, а также имеется полный набор портов USB для подключения периферийных устройств, таких как клавиатура, мышь и гарнитура. По словам Alienware, AW2524H поступит в продажу в конце этого квартала.

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Если вы думали, что 500 Гц - это впечатляюще, то Asus выводит игру на новый уровень. Монитор Swift Pro PG248QP также является 24-дюймовым монитором с разрешением Full HD, но его частота обновления при разгоне увеличивается до 540 Гц.

Но обратите внимание, что в Swift Pro PG248QP используется панель Twisted Nematic (TN), а не IPS, как в AW2524H. Это означает, что углы обзора и цветопередача, скорее всего, будут не такими хорошими. Но если вы сидите впереди и по центру, недостаток угла обзора не должен быть слишком заметным.

Ультраширокоформатные игровые мониторы

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Когда ультрашироких игровых мониторов недостаточно, почему бы не растянуть горизонтальное разрешение еще больше и не сделать их суперультраширокими? Samsung Odyssey Neo G9 не только имеет емкое разрешение Dual UHD (7680 x 2160), но и растягивает экран на огромные 57 дюймов. В мониторе используется панель Mini LED с заявленным коэффициентом контрастности 1 000 000:1, поддержкой DisplayPort 2.1, кривизной 1000R и частотой обновления 240 Гц.

Odyssey OLED G9 немного меньше по размеру, его диагональ составляет 49 дюймов, при этом сохраняется соотношение сторон 32:9 и разрешение 5120 x 1440. Вместо панели Mini LED в Odyssey OLED G9 используется технология Quantum-Dot OLED от Samsung (также с коэффициентом контрастности 1 000 000:1). Odyssey OLED G9 также может похвастаться частотой обновления 240 Гц.

Компания MSI также участвует в игре со своим монитором 491C, который имеет схожие характеристики с Odyssey OLED G9 (вероятно, в обоих используется одна и та же панель). 491C имеет разрешение 5120 x 1440, время отклика 0,1 мс и частоту обновления 240 Гц, но при этом использует QD-OLED панель.

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Если для ваших компьютерных нужд подойдет "просто" ультраширокий монитор с большим экраном, компания Acer выходит на рынок с моделью Predator X45. Это еще одна OLED-панель, но размером 45 дюймов с разрешением UWQHD (3440 x 1440). Монитор имеет кривизну 800R, пиковую яркость 1 000 нит, время отклика 0,01 мс, потрясающий коэффициент контрастности 1 500 000:1 и частоту обновления 240 Гц.

Помимо двух портов HDMI 2.0 и одного порта DisplayPort 1.4, Predator X45 оснащен встроенным концентратором USB 3.2, включая порт USB-C с 90-ваттным Power Delivery.

OLED-мониторы с диагональю 32 дюйма и меньше

OLED-панели постепенно начинают вторгаться в пространство игровых мониторов, особенно с большими размерами панелей (как вы можете видеть на примере сверхшироких мониторов выше). Однако технология панелей постепенно проникает в мониторы меньшего размера, некоторые из которых мы видели на выставке CES.

Монитор Predator X27U от Acer имеет разрешение QHD (2560 x 1440) и частоту обновления 240 Гц с поддержкой AMD FreeSync Premium. Заявлен коэффициент контрастности 1 500 000:1 и максимальная яркость 1 000 нит (хотя типичная яркость гораздо ниже - 150 нит). Расположение портов X27U идентично его более крупному собрату, Predator X45, и он может похвастаться 98,5-процентным покрытием DCI-P3 наряду с двумя 5-ваттными динамиками.

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Монитор ROG Swift OLED PG27AQDM от Asus немного меньше, имеет размер панели 27 дюймов и такое же разрешение QHD. OLED-панель имеет время отклика 0,03 мс, частоту обновления 240 Гц и соответствует 99 процентам цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость указана на уровне 1 000 нит, и хотя Asus не упоминает типичную яркость, возможно, что она намного ниже.

Asus ProArt Display OLED PA32DCM - это не игровой монитор, но он заслуживает упоминания здесь за яркую 31,5-дюймовую OLED-панель. Он имеет разрешение 4K (3840 x 2160) и обладает впечатляющим набором функций. PA32DCM не только заявляет о впечатляющей цветовой погрешности Delta E <1, но и обеспечивает 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Asus утверждает, что максимальная яркость монитора составляет 700 нит и он сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 (500 нит с 10-процентным шаблоном).

Учитывая, что PA32DCM ориентирован в первую очередь на творческих профессионалов, монитор оснащен меньшей подставкой (на 50% меньше, чем его предшественник), чтобы освободить место на столе. Также на борту есть два порта Thunderbolt 4, обеспечивающие высокоскоростной доступ для устройств USB-C и Thunderbolt. Один из этих портов поддерживает 90-ваттную Power Delivery для зарядки ноутбука (другой порт USB-C поддерживает только 15-ваттную зарядку).

Хороший среднечёк

Не все хотят тратить большие деньги на игровой монитор, чтобы получить OLED или Mini-LED панели, а у некоторых нет места для размещения сверхшироких экранов. В связи с этим Lenovo предлагает два монитора, которые не разоряют банк, но при этом обещают отличную производительность.

Монитор Legion Y27qf-30 оснащен панелью QHD (2560 x 1440) с частотой обновления 240 Гц. Однако монитор поддерживает функцию разгона, которая немного увеличивает частоту до 250 Гц. Вы также найдете соответствие стандарту DisplayHDR 400, поддержку AMD FreeSync Premium и коэффициент контрастности 1 000:1.

Legion Y27f-30 имеет тот же дизайн корпуса, что и Y27qf-30, но вместо него используется панель Full HD (1920 x 1080). Он также имеет встроенную частоту обновления 240 Гц, но при разгоне частота увеличивается до 280 Гц.